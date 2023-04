Assoluti di snow volley: assegnati gli scudetti 2023

Arcaini-Breidenbach-Dalmazzo si sono cucite sul petto il tricolore nel femminile mentre Berger-Burgmann-Groeber-Seeber hanno vinto il titolo maschile.

Questo il verdetto delle finali tricolori organizzate con la collaborazione di Snow Volley Italia al termine di un cammino iniziato in Sicilia e proseguito poi in Calabria e Lombardia prima del gran finale di questo weekend di gare giocato alle pendici del Mondolè.

Alla presenza del vice presidente federale Adriano Bilato e del presidente del CT Fipav Ticino Sesia Tanaro Francesco Vito Arestia, Sara Breidenbach in squadra con Dalmazzo e Arcaini nella finale femminile ha superato con il punteggio di 2-0 (15-12, 15-13) la compagine formata da Parenzan/Labee/Rottoli. In precedenza le Campionesse d’Italia avevano superato in semifinale senza grosse difficolta Dostalova-Poszmikova-Tagliapietra- De Sabato per 2-0 (15-4, 15-12). L’ultima tappa della seconda edizione del Campionato Italiano Assoluto di SnowVolley, partito a febbraio da Linguaglossa in Sicilia per poi risalire lo stivale con le tappe di Lorica (CS) e Aprica (SO), si è articolata in due entusiasmanti giornate di gare, che hanno coinvolto in 42 partite i migliori snower provenienti anche da Uruguay, Repubblica Ceca, Paesi Bassi, Spagna, Slovacchia e Germania.

Tornando invece alla finale femminile, primo set molto combattuto con le due squadre che hanno battagliato per lunghi tratti con nessuna delle due compagini in grado di piazzare l’allungo decisivo. Il set, intenso dal punto di vista agonistico, è stato vinto da Arcaini/Breidenbach/ Dalmazzo grazie ad uno strappo nelle battute conclusive (15-12).

Nel secondo set Parenzan e compagne hanno provato a tenere testa alle avversarie ma le campionesse d’Italia in carica hanno spinto sull’acceleratore e condotto con intelligenza fino al conclusivo (15-13) che ha regalato ad Arcaini, Breidenbach e Dalmazzo il secondo titolo nazionale.

Al terzo posto, invece, si sono piazzate De Luca-Giudici-De Chavarria che hanno superato nella finale per il bronzo Dostalova-Poszmikova-Tagliapietra- De Sabato al termine di un match condotto dall’inizio alla fine 2-0 (15-13, 15-10).

La finale maschile, invece, che si è giocata a seguire ha visto opposte le compagini formate da Berger-Burgmann-Groeber e Camozzi-Di Risio-Geromin. Gli altoatesini vittoriosi per 2-1 (14-16, 25-23, 15-11) si aggiudicano dunque per la seconda volta il titolo nazionale, dopo quello dello scorso anno sempre a Prato Nevoso.

Nel primo set subito grande spettacolo e intensità agonistica con le due squadre scese sulla neve di prato nevoso determinate a conquistare ogni singolo pallone. Camozzi-Di Risio-Geromin sono partiti meglio con i lombardi capaci di creare problemi agli avversari e sono poi scappati aventi 10-4. Gli altoatesini Berger-Burgmann-Groeber hanno provato a reagire riuscendo a ricucire lo svantaggio. Nel finale, però, Camozzi e compagni grazie ad una gestione attenta hanno concluso il proprio favore il set (16-14).

Nella seconda frazione di gioco le due squadre hanno continuato a battagliare e sono rimaste appaiate per buona parte del set. Nel momento clou della frazione gli altoatesini sono saliti in cattedra e dopo aver prodotto il massimo sforzo e con una serie di azioni incredibili hanno vinto il set ai vantaggi (25-23).

Nel tie break Berger-Burgmann-Groeber si sono portati subito al comando (8-4). Una volta avanti i campioni d’Italia in carica hanno amministrato con sapienza il vantaggio e si sono involati verso il secondo titolo nazionale (15-11).

Nella finale per il terzo e quarto posto, invece, si è imposta la formazione formata da Adel-Bennato-Lupatelli con il punteggio di 2-0 (7-15-7, 17-15) su Amorosi-Galante-Ortolano.

La seconda edizione del Campionato Italiano di snow volley indetta e organizzata dalla Federazione Italiana Pallavolo si è chiusa con l’entusiasmo delle squadre partecipanti e rappresenta un’ulteriore tappa nel percorso di sviluppo della disciplina sulla neve sull’intero territorio nazionale come ribadito anche vice presidente federale Adriano Bilato

« Sono molto soddisfatto della stagione 2023 dello snow volley tricolore. Quest’anno siamo riusciti ad organizzare, anche grazie all’interessamento di diversi territori montati, ben quattro tappe del Campionato Italiano di snow volley. In questa due giorni a Prato Nevoso c’è stato tanto entusiasmo e divertimento combinato anche da un buon livello di gioco generale. Archiviata ora questa seconda edizione del torneo tricolore, dovremo lavorare da domani alla crescita su tutto il territorio nazionale di questa disciplina sulla neve anche per farci trovare pronti per le Universiadi che si terranno nel 2025 proprio qui in Piemonte ».

Ad assistere alle finali del Campionato Italiano a Prato Nevoso anche la palleggiatrice statunitense Carli Lloyd, in questa stagione in forza alla UYBA Busto Arsizio in Serie A1 femminile.

PREMI INDIVIDUALI

MVP Maschile: Michael Burgmann

MVP Femminile: Sofia Arcaini

I RISULTATI DELLA GIORNATA CONCLUSIVA DEL CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO-

TABELLONE FEMMINILE-

Semifinali

Arcaini/Breidenbach/ Dalmazzo vs Dostalova-Poszmikova-Tagliapietra- De Sabato 2-0 (15-4, 15-12)

Parenzan/Labee/Rottoli vs De Luca-Giudici-De Chavarria 2-0 (15-6, 15-12)

Finale 3° e 4° posto

Dostalova-Poszmikova-Tagliapietra- De Sabato vs De Luca-Giudici-De Chavarria 0-2 (13-15, 10-15)

Finale 1°-2° posto

Arcaini-Breidenbach-Dalmazzo vs Parenzan-Labee-Rottoli 2-0 (15-12, 15-13)

TABELLONE MASCHILE-

Semifinali-

Adel-Bennato- Lupatelli vs Berger-Burgmann-Groeber- Seeber 0-2 (11-15, 10-15)

Camozzi-Di Risio-Geromin vs Amorosi-Galante-Ortolano 2-0 (15-9, 21-19)

Finale 3°-4° Posto

Amorosi-Galante-Ortolano vs Adel-Bennato- Lupatelli 0-2 (7-15, 15-17)

Finale 1°-2° posto



Berger-Burgmann-Groeber- Seeber vs Camozzi-Di Risio-Geromin 2-1 (14-16, 25-23, 15-11)

LE CLASSIFICHE FINALI-

Femminile

1. Arcaini-Breidenbach-Dalmazzo 2. Parenzan-Labee-Rottoli 3. De Luca-Giudici-De Chavarria 4. Amorosi-Galante-Ortolano 5. Rius-Maiocchi-Maggi, Lazzarini-Priore-Verrigni 7. Bagnasco-Chino-Contini, Bocca-Merlino-Zucchero.

Maschile-

1. Berger-Burgmann-Groeber- Seeber 2. Camozzi-Di Risio-Geromin 3. Adel-Bennato- Lupatelli 4. Amorosi-Galante-Ortolano 5. Badalotti-Sestak-Gazzera, Mannino-Polimeno-Sutera, 7. Cardozo-Negrin-Franchi-Carlon, Decou-Passi-Jourdan-Inthamoussu, 9. Angelini-Francesconi-Maestri, Hoffman-Hoffman-Gentile-GaleandrobAINI-Mantero-Nardi-Dimatteo 13. Allegro-CastellanaTarsi, Arici-Di Martino-Franceschelli, Neuman-Gellert-Ghio-Melli, Quirino-Rocco-Toniolo-Panero.