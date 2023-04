Entusiasmo e divertimento a Firenze per il Volley S3

FIRENZE- Oltre 3000 bambini, provenienti dalla città, ma anche da 40 istituti sono arrivati a piazzale Michelangelo da tutto il resto della regione: da Aulla, al confine nord con la Liguria fino a Ribolla, località in provincia di Grosseto, senza dimenticare le aree del pistoiese, empolese, del senese e la zona del livornese, hanno vissuto a Piazzale Michelangelo, luogo storico di Firenze, una splendida giornata dedicata al Volley S3 . La kermesse dedicati ai bambini ha raggiunto il capoluogo fiorentino per la 3a tappa 2023.

« È bello promuovere la pallavolo, con le scuole della nostra città e non solo, in un posto come piazzale Michelangelo, il luogo più bello dal quale si può ammirare Firenze - ha sottolineato Cosimo Guccione, assessore allo sport del Comune di Firenze - Questo evento ci permette di lanciare i campionati europei di pallavolo che si giocheranno anche a Firenze: questo evento sarà un altro grande orgoglio per la città ».

Il cielo sereno ha reso possibile la buona riuscita della tappa fiorentina che ha visto anche la presenza di tanti turisti che, mentre ammiravano il panorama di Firenze, si sono fermati ad assistere alle attività del villaggio del Volley S3.

« Siamo riusciti a coinvolgere tantissimi ragazzi delle scuole di tutta la Toscana e voglio fare i complimenti al comitato territoriale di Firenze che s’è impegnato tanto per la buona riuscita della manifestazione in una location sensazionale e ci auguriamo che da qui possa partire la promozione dei Campionati europei» ha aggiunto Giammarco Modi, presidente del comitato regionale Fipav Toscana.

«I n noi c’è tantissima soddisfazione per questa impegnativa giornata, il Comitato Territoriale ha collaborato in pieno con la Federazione centrale, con l’amministrazione e portare così tanti bambini in una piazza così importante è bello per tutti - ha aggiunto Claudia Frascati, presidente del comitato territoriale Fipav di Firenze - Purtroppo qualche bambino è dovuto restare a scuola perché non c’era più possibilità con i mezzi di trasporto e li saluto promettendo che, come Comitato, ci rifaremo con loro. Aspettiamo con trepida attesa anche le tappe dell’Europeo ».

All’evento fiorentino c’era anche Stefania Saccardi vice presidente della Regione Toscana e assessore regionale all’agricoltura.

Tante anche le società pallavolistiche toscane che hanno preso d'assalto i campi montati sul pavimento del piazzale giocando con gli smart coach, affiancati da Andrea Lucchetta e Valerio Vermiglio.

Campagna Amica di Coldiretti, per l’appuntamento sulla bellissima terrazza panoramica di Firenze, ha preparato per tutti i partecipanti un vero e proprio kit merenda del contadino.

La prossima tappa sarà quella di Bari (4 maggio), poi il circuito del Volley S3 proseguire con Bologna (11 maggio), Torino (17 maggio), Monza (22 maggio) e Roma (26 maggio). L’ultima tappa sarà in Umbria con Perugia che accoglierà i piccoli pallavolisti mercoledì 31 maggio.