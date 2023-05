Entusiasmo e grande partecipazione al 12° Memorial Favretto

ROMA- Tradizionale appuntamento a Roma con il Memorial Franco Favretto, la manifestazione organizzata dalla Fipav Roma per ricordare il compianto presidente scomparso prematuramente, che ha dedicato la sua carriera di dirigente sportivo allo sviluppo e alla diffusione delle attività per i più piccoli. Oltre 4500 bambini si sono dati appuntamento questa mattina allo Stadio della Farnesina per la 12a edizione dell'evento, alla presenza di dirigenti federali e delle autorità cittadine. Il giovane popolo dell’S3 ha riempito di colori, di suoni e di allegria le decine di campi montati nella notte dai volontari del Comitato Territoriale FIPAV di Roma all’interno dello storico impianto romano.