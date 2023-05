Junior League: dal 1 al 4 giugno si assegna lo scudetto Under 20

ROMA-L'l’Eurosuole Forum di Civitanova e il PalaPrincipi di Potenza Picena ospiteranno, da giovedì 1 a domenica 4 giugno, la 30a edizione della Del Monte® Junior League, torneo Under 20 firmato Lega Pallavolo Serie A che ogni anno mette in mostra giovani talenti dei Club ed assegna lo scudetto Under 20. In campo scenderanno dieci squadre (nove di SuperLega Credem Banca, e la testa di serie vincitrice dell’edizione 2022, Gamma Chimica Brugherio).