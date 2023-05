Oltre 1.800 a Perugia per il volley S3

PERUGIA- Solito entusiasmo ed oltre 1800 partecipanti anche a Perugia per la tappa umbra del Volley S3 . La mattinate e il pomeriggio di oggi hanno visto piazza IV Novembre gremita dagli studenti degli istituti del capoluogo e di tutta la regione e dagli atleti delle società del territorio che hanno potuto giocare con la rete abbassata e con il supporto degli smart coach.

Iniseme agli smart coach, come sempre, presenti sui campi allestiti per l'occasione anche Andrea Lucchetta e Valerio Vermiglio che hanno giocato con i ragazzi dall’inizio alla fine facendo il pieno di sorrisi.

«Perugia è una delle città sede dei prossimi Campionati Europei di pallavolo e questa manifestazione è stata fortemente voluta dalla Fipav, dal Comitato Regionale ma anche delle società pallavolistiche dell’Umbria che hanno avuto un grande incremento di iscritti e sono ripartite con grande impegno dopo il Covid - spiega Giuseppe Lomurno, presidente del Comitato Regionale Umbria della Fipav - Questi piccoli atleti hanno voglia di venire a giocare nel centro storico di Perugia: grazie al Comune che ci dà questa possibilità e grazie alla Fipav che ha inventato l’S3. Bisogna fare promozione della pallavolo e anche all’Europeo e questo evento è una cartolina per Perugia e per questi giovani atleti».

Nonostante un po’ di pioggia, che ha rinfrescato la prima mattina, il villaggio ha goduto di uno splendido sole primaverile che, nel pomeriggio, ha accompagnato il tour della schiacciata.

« Perugia è sempre più città dello sport e più in particolare della pallavolo, in piazza IV Novembre ci sono bambini da tutta l’Umbria e così anche i paesi più piccoli possono avere la possibilità di venire nel Capoluogo e avere l’opportunità di provare questa bellissima disciplina - aggiunge Clara Pastorelli, assessore allo sport e commercio del Comune di Perugia - Dove ci sono i ragazzi c’è sempre allegria ed è bello stare insieme e praticare in armonia la pallavolo: grazie alla Federazione Italiana Pallavolo e al Comitato Regionale dell’Umbria questo è uno degli eventi che ci fanno avvicinare ai Campionati Europei che ospiteremo qui a Perugia ».

Le tappe del circuito 2023 del Volley S3 hanno interessato le città che, tra agosto e settembre, ospiteranno il Campionato Europeo di pallavolo maschile e femminile.