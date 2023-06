Nel sitting volley prosegue il dominio di Pisa e Nola

PARMA - Assegnati oggi a Parma, nella palestra “Pala Ponti” gli scudetti del Campionato Assoluto maschile e femminile di sitting volley . Come da pronostico a cucirsi il tricolore sul petto sono state Dream Volley Pisa, al sesto titolo di fila, tra le donne, e all' Abbondanza del Pane Nola, al quarto scudetto consecutivo, fra gli uomini.

I verdetti arrivati dal campo hanno confermato Campioni d’Italia le ragazze di Pisa e i ragazzi di Nola.

CAMPIONATO FEMMINILE-

Per la sesta volta la Dream Volley Pisa conquista lo Scudetto al Campionato Assoluto di sitting volley femminile. Sono servite oltre due ore di gioco e un combattutissimo tie-break per stabilire la formazione Campione d’Italia al termine della finale giocata questa mattina alla Palestra “Pala Ponti” di Parma.

Per la quarta volta consecutiva Pisa ha trovato sulla propria strada, nell’atto finale del Campionato Assoluto di sitting volley, la Cedacri SV Gioco Parma.

In questa occasione la Dream Volley Pisa si è imposta 3-2 (25-21, 19-25, 24-26, 25-23, 15-12).

MVP del torneo femminile: Raffaella Battaglia (Dream Volley Pisa)

Per questa finale della sesta edizione del Campionato Assoluto Femminile di sitting volley per Parma coach Fabio Marmiroli schiera il sestetto con Marzolini, Colla, Del Prete, Broglia, Ceccon, Oddi e Sarzi. Dall’altra parte della rete coach Eva Ceccatelli scende in campo insieme a Bellandi, Macchiarulo, Battaglia, Cirelli, Aringhieri e al libero Spediacci.

Avvio di finale sul filo dell’equilibrio tra Cedacri SV Gioco Parma e Dream Volley Pisa. Le due formazioni procedono appaiate fino al primo allungo delle toscane che si portano sul +2 (4-6) e mantengono il vantaggio (5-7). Parma ritrova buon ordine e piazza il break che vale parità e vantaggio (8-7). Pisa non tarda a reagire e riprende la corsa aumentando il ritmo si porta sul +3 (11-14) e mantiene le avversarie a distanza (14-17). Coach Marmiroli riporta ordine tra le sue e Parma torna a contatto (17-17). Decisivo però l’allungo nel finale delle toscane: Ceccatelli e compagne rompono gli indugi sul 20-20 e conquistano il set point (20-24) e il pri mo set (21-25).

Al rientro in campo è Parma a interrompere l’iniziale fase di studio tra le due formazioni (4-4) e a portarsi in vantaggio (6-4). Pisa prova a tenere il passo (9-8), ma non riesce a completare la rimonta. Un ottimo turno in servizio in battuta di Sarzi permette alle emiliane di spingersi sul +6 (16-10). Pisa non riesce a recuperare lo svantaggio (18-11), Parma amministra (19-13), allunga (20-14) e conquista agevolmente il secondo set (25-19).

Sulla scia del parziale precedente è Parma rompere gli indugi in avvio di terza frazione (4-2, 5-5) e a dettare il ritmo (8-5). Le ragazze di coach Marmiroli continuano a imporre il proprio gioco (11-7) e si spingono sul +8 (16-8). Un buon turno in battuta di Bellandi e il time out chiamato da coach Ciccatelli invertono l’inerzia del match: Pisa ritrova buon ordine accorcia le distanze (17-12) e con due break (18-12, 18-15) recupera lo svantaggio (19-15, 19-19) e sorpassa (19-20). Coach Marmiroli decide che è il momento di fermare il gioco per rimettere ordine tra le sue ragazze: Parma si rimette in marcia, si torna in parità (23-23) e trova lo sp unto giusto per portarsi in vantaggio nel conto set (26-24).

Decisamente equilibrato e combattuto l’avvio del quarto parziale con le due formazioni che procedono sostanzialmente appaiate e ricuciono ogni tentativo di allungo avversario (3-3, 4-6, 6-6, 8-8). Sul 9-9 è Pisa ad aumentare il ritmo e a spingersi sul +3 (9-12). Con pazienza Parma recupera e si torna in parità (13-13, 15-15). Sono nuovamente le toscane ad allungare (15-18) e coach Marmiroli chiama time out. Pisa mantiene il vantaggio (17-20) e con determinazione conquista il 4° set (23-25) e porta la partita al tie-break.

Equilibratissimo l’avvio della quinta e ultima frazione (3-3). Pisa tenta l’allungo (3-5), ma è pronta la reazione di parma che ricuce (5-5) ma non tiene il passo e le toscane arrivano in vantaggio al cambio campo (5-8). Il time out chiamato da coach Marmiroli non ha l’effetto sperato: Pisa aumenta il ritmo (7-11) e conquista (12-15) il 6° Scudetto al Campionato Assoluto di sitting volley femminile.

Eva Ciccatelli (Allenatrice Dream Volley Pisa)- « Ogni anno è più difficile. Parma è un’ottima squadra, molto agguerrita ed è in crescita. Se noi non riusciamo sempre a essere al centro per cento può metterci in difficoltà. Bene così, però, e siamo davvero felici di questo sesto scudetto. Conosco la mia squadra conosco i nostri mezzi e anche quando oggi siamo state in svantaggio non ho mai avuto paura di poter perdere questa partita. Certo non abbiamo giocato bene. Ogni anno poi, riconfermarsi è difficile: si sente la pressione che aumenta ed è faticoso. Siamo però riuscite a liberarci a giocare tranquille e in questi momenti si vede che siamo una bella squadra ».

Sara Cirelli (Dream Volley Pisa)- « Sono davvero emozionata. Parma è cresciuta molto anno dopo anno e sta dimostrando un buon gioco. Aver fatto così tanta fatica, ma aver raggiunto l’obiettivo mi rende felicissima ed è ancora più bello. La nostra forza nasce dal fatto che ci alleniamo tanto insieme, siamo un bel gruppo unito, ci divertiamo quando giochiamo e penso si sia visto anche in campo oggi nei momenti difficili da recuperare. Abbiamo fatto una bella rimonta, anche se poi abbiamo perso il set, e questo ci ha permesso di rientrare in campo come sapp iamo fare. La nostra forza è proprio la nostra unione ».

FINALE 1°-2° POSTO -

Cedacri SV Giocoparma -Dream Volley Pisa 2-3 (21-25, 25-19, 26-24, 23-25, 15-12)

CLASSIFICA FINALE-

1.Dream Volley Pisa, Cedacri Sitting 2. Volley Giocoparma, 3.L’Abbondanza del Pane Nola, Numberone, 4. SA 360 RM, 5. Diasorin Fenera Chieri, 6. Modena Sitting Volley

ALBO D'ORO-

2017 (Pesaro) 1° Dream Volley Pisa, 2° Nola Città dei Gigli, 3° Asd Rotonda Volley-Punta allo Zero Parma



2018 (Pisa) 1° Dream Volley Pisa, 2° Besana Nola Città dei Gigli, 3° Punta Allo Zero Parma



2019 (Modena) 1° Dream Volley Pisa, 2° Cedacri Gioco Parma, 3° Besana Nola Città dei Gigli



2020 Edizione non disputata



2021 (Tirrenia - PI) 1° Dream Volley Pisa, 2° Cedacri Sitting Volley Giocoparma, 3° Sport Academy 360 Roma



2022 (Cesenatico - FC) 1° Dream Volley Pisa, 2° Cedacri Sitting Volley Giocoparma, 3° Volley Club Cesena



2023 (Parma) 1° Dream Volley Pisa, 2° Cedacri Sitting Volley Giocoparma, 3° L’Abbondanza del Pane Nola

CAMPIONATO MASCHILE-

L'Abbondanza del Pane Nola si conferma Campione d’Italia per la quarta volta consecutiva. Nella tarda mattina a di oggi, alla Palestra “Pala Ponti” di Parma, i campani hanno superato 3-0 (25-12, 25-14, 25-11) la Cedacri SV Gioco Parma conquistando così il quarto Scudetto al Campionato Assoluto maschile di sitting volley.

Una finale sostanzialmente a senso unico che ha visto i ragazzi guidati da coach Guido Pasciari sempre in vantaggio sugli avversari.

MVP del torneo maschile: Sergio Ignoto (L'Abbondanza del Pane Nola).

CONACA – Per questa inedita finale per Parma scende in campo il sestetto con Marani, La Montagna, Camisa, Monteverdi, Gelati, Siddiolo e il libero Bassoli. Dall’altra parte della rete, per Nola, coach Guido Pasciari fa scendere in campo Vittorio Pasciari, Ignoto, Di Ielsi, Quinto, Palazzolo, Aldarelli e il libero Mautone.

Parte subito forte Nola (3-5) che alza il ritmo e con un ace di Palazzolo si porta sul +5 (5-11). Parma fatica a trovare le giuste contromisure per contrastare gli avversari e i campani si spingono sul +10 (10-20) e conquistano agevolmente il primo set (12-25).

Più equilibrato l’avvio del secondo parziale con Parma che recupera lo svantaggio inziale (1-4) e si riporta in parità (4-4). Decisiva però la ripartenza dei ragazzi di coach Pasciari che allungano (6-11), tengono alto il ritmo (10-16) e si portano sul 2-0 (14-25).

Al rientro in campo è sempre Nola a concertare un buon gioco e a non lasciare spazio agli avversari (2-7). Il time out chiamato da Parma non ha l’effetto sperato: sono ancora i campani a dettare il ritmo (4-10). L’inerzia del set non cambia e L'Abbondanza del Pane Nola fa suo anche il terzo set (11-25) e conquista così il 4° Scudetto consecutivo.

I PROTAGONISTI-

Guido Pasciari (Allenatore L’Abbondanza del Pane Nola)- « Una finale mai in discussione perché partivamo dal fatto di conoscere la nostra avversaria, avendola affrontata e battuta anche nella fase preliminare. Oggi abbiamo sbagliato pochissimo: la battuta, che è uno dei fondamentali principale, ha funzionato molto bene e ci ha permesso di mettere in difficoltà la ricezione di Parma. Ci tengo a sottolineare che, in sei edizioni del Campionato Assoluto di sitting volley maschile, Nola ha partecipato a cinque finali e ne ha vinte quattro. Sono felice per il risultato, ma anche perché ;, mai come quest’anno, ho visto crescere il livello del torneo maschile oltre a quello femminile. Ieri le nostre ragazze hanno conquistato un bel terzo posto. Alla vigilia, forse non ci credevamo nemmeno noi, ma la squadra ci ha messo il cuore e siamo tornati sul podio anche al femminile ».

Vittorio Pasciari (L’Abbondanza del Pane Nola)- « Oggi abbiamo vinto il quarto scudetto consecutivo e per noi è stata una bellissima partita, a tratti dura, anche se il risultato può sembrare nettamente a nostro favore. Conosciamo i ragazzi di Parma, stanno crescendo tanto, ieri hanno vinto una bellissima semifinale e sapevamo che oggi dovevamo approcciare la partita nella maniera giusta per riuscire a vincere. La forza del nostro gruppo è quella di essere composto da ragazzi e ragazze molto uniti: ci ritroviamo spesso in palestra durante la settimana ».

FINALE 1°-2° POSTO –

Cedacri SV Giocoparma - L'Abbondanza del Pane Nola 0-3 (12-25, 14-25, 11-25)

CLASSIFICA FINALE-

1.L’Abbondanza del Pane Nola, 2. Cedacri Sitting Volley GiocoParma, 3. Synergie Fermana, Volley Academy TC, Alta Resa, 4. Piano Terra P Pezzi Ravenna, 5. Volley Brembate Sopra, 6. Piano Terra P Pezzi Ravenna

ALBO D’ORO-

2017 (Pesaro) 1° Pallavolo Missaglia, 2° Nola Città dei Gigli, 3° S. Lucia Tor Sapienza-Asd Rotonda Volley



2018 (Pisa) 1° Fonte Eur Roma, 2° Pallavolo Missaglia, 3° Scuola Pallavolo Fermana



2019 (Modena) 1° Besana Nola Città dei Gigli, 2° Fonte Eur Roma, 3° Groupama Brembate



2020 Edizione non disputata



2021 (P. del Garda - VR) 1° Nola Città dei Gigli, 2° Fonte Roma EUR, 3° Cedacri Sitting Volley GiocoParma



2022 (Budrio - BO) 1° Nola Città dei Gigli, 2° Alta Resa Pordenone, 3° Cedacri Sitting Volley GiocoParma



2023 (Parma) 1° L’Abbondanza del pane Nola, 2° Cedacri Sitting Volley GiocoParma, 3° Synergie Fermana