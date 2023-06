Sono 52 i club che si iscrivono a Superlega, A2 e A3

ROMA- E' già al lavorola Commissione Ammissione Campionati della Lega Pallavolo Serie A dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle documentazione di ammissione ai Campionati di Serie A. Le domande di iscrizione saranno esaminate entro martedì 4 luglio. Il materiale sarà poi consegnato alla Federazione e al Consiglio di Amministrazione della Lega Pallavolo, con l’elenco ufficiale delle formazioni partecipanti al 79° Campionato Serie A Credem Banca.



Sono 52 i Club di Serie A Credem Banca che hanno presentato richiesta di ammissione al 79° Campionato di Serie A.



Dodici di questi hanno fatto richiesta per disputare la SuperLega Credem Banca, con Saturnia Acicastello che ha acquistato il titolo dalla Callipo Sport Vibo Valentia, mentreCisterna Volley ha presentato domanda di acquisizione del diritto sportivo della Top Volley Cisterna.



Per la Serie A2, sono state consegnate 14 domande di iscrizione: Virtus Aversa e Volley Pineto hanno acquistato il titolo rispettivamente dall’Olimpia Bergamo e dalla Saturnia Acicastello.



In Serie A3 le richieste di iscrizione sono state 26, compresa la neopromossa CUS Cagliari che, come previsto da regolamento, avrà tempo fino alle 12.00 di lunedì 26 giugno per presentare tutta la documentazione, in quanto vincitrice della terza ed ultima fase dei Play Off di Serie B. Stadium Pallavolo Mirandola ha acquistato il titolo da Normanna Aversa Academy, Volley Marcianise da JVS Civita Castellana, Plus Volleyball Sabaudia da Polisportiva Tuscania e infine Gabbiano Top Team Volley Mantova da Volley Pineto. Due delle neopromosse dalla Serie B, Yaka Volley Malnate e Arno Volley, hanno rinunciato all’iscrizione al Campionato di Serie A3.



Ecco la lista completa (con i nominativi societari) delle 52 squadre che hanno presentato domanda d’iscrizione. La denominazione utilizzata durante il campionato verrà comunicata ad ammissione confermata.



Hanno presentato richiesta d’iscrizione al Campionato di SuperLega Credem Banca 2023/24: