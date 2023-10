La serie "Super Spikeball" torna su Rai Yoyo

ROMA - Per tutti gli appassionati di pallavolo e per i giovani telespettatori di Rai Yoyo torna, a partire da lunedì 23 ottobre “Super Spikeball”, la serie ideata dal campione Andrea Lucchetta che andrà in onda tutti i giorni, con i nuovi episodi a partire dalle 14.30. La serie sarà disponibile in boxset anche su RaiPlay.

Lo “Spikeball” è l’impresa nella quale si cimentano i protagonisti Nino, Viola e Li-Wang. Il cartone segue le vicende della Lucky Squad, la squadra di spikeball messa in piedi dall’allenatore Lucky insieme ai tre giocatori Nino, Viola e Li-Wang. Sono loro che, puntata dopo puntata, devono vedersela con gli avversari più disparati per conquistare la vetta del torneo dedicato a questo nuovo sport. Lo Spikeball è stato ideato proprio dai tre protagonisti: Nino, sempre sicuro di se, ma che sente il bisogno di indossare il suo guanto; Viola, settimina, nata prematura che con il suo cuoricino nella collana prende sicurezza; Lee Wang, dislessico e disgrafico e che grazie al suo YoYo prende fiducia in se stesso. Il loro smart coach Lucky li aiuta nel costruire le regole. La serie è basata sul gioco dello spikeball, praticato da più oltre 200 mila ragazzi nelle scuole e nelle società sportive della Fipav (Federazione Italiana pallavolo).

In questa nuova serie entrano in gioco tre nuove squadre avversarie. I Magic Magic, composti da Morgana, la strega volante, Cletus, il signore delle illusioni e il capitano Medea, la mistica degli elementi. La loro arma principale è la magia. La più pericolosa è Medea, che può controllare gli elementi atmosferici a suo piacimento. Il colpo speciale di Medea è la “tempesta elettrica”, una scarica elettrica che elettrizza la palla rendendola velocissima e anche difficile da toccare perché carica di elettricità. Degne spalle sono Cletus, che con illusioni e inganni spesso mette in difficoltà gli avversari, e Morgana che ha l’utilissima abilità di volare e la scopa tuttofare che usa anche come mazza. Il loro smartcoach è Magiconiglio, un coniglio con tanto di cilindro che per la verità non è di molto aiuto, dando l’impressione di essere sempre fuori contesto. Poi ci sono i Motor Bots, una squadra che fa della velocità la sua unica ragione di vita. Il capitano è Speed, ragazzo agitato e dalla parlantina veloce, come il suo nome fa pensare. Ha un monopattino e il suo colpo speciale è il “giropattino”: fa roteare il monopattino sopra la sua testa e colpisce così la palla imprimendogli una forte velocità. Fast guida un go-kart mentre Quick ha un overboard. Il loro impulso a cercare sempre la velocità è anche il loro limite, dato che a volte perdono il controllo dei loro mezzi.

Il loro smart coach, Tony Driver, che guida una macchina da Formula 1, non si toglie mai il casco e non parla mai, limitandosi a gesti come “pollice up” e “pollice down”. Infine, i Super Bugs, composti da Fly, la farfalla, Aracno, il ragno e il capitano Pois, la coccinella. Il loro smart coach è Bombo. Sono ragazzini che giocano con il costume da insetti (coccinella, ragno e farfalla). Sono abbastanza ridicoli anche se si prendono sul serio; sono comunque molto forti, sfruttano tutte le capacità degli insetti per giocare e vincere, come ragnatele, battiti d’ali e volo vero e proprio. Pois è il capitano, una ragazzina decisa a tutto pur di vincere. Usa le sue ali per imprimere forza alla palla e i suoi pois porta fortuna per scagliare il suo colpo speciale, la Palla Fortunata! che fa volteggiare la palla nei modi più imprevedibili per poi fare punto dove meno ce lo si aspetta. Gli altri due Super Bugs sono Fly, le cui ali aperte sono un vero e proprio muro e Aracno che con le sue otto zampe e la ragnatela è un avversario difficilissimo da battere.

“Super Spikeball” è una serie prodotta da Rai Kids e Lucky Dreams, scritta da Mario Bellina, Andrea Fazzini e Andrea Lucchetta, con la regia di Marco Storani.