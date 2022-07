Super Spikeball torna su Rai Yoyo

ROMA - Da oggi, su Rai Yoyo, alle ore 13, andrà in onda la nuova serie animata “Super Spikeball”, ideata da Andrea Lucchetta, campione di pallavolo e vero e proprio punto di riferimento valoriale per bambini e adulti.

Il cartoon, disponibile anche su RaiPlay, andrà in onda tutti i giorni alle ore 13 e si compone di dodici episodi della durata di 12 minuti e segue le vicende della Lucky Squad, la squadra di spikeball messa in piedi dall’allenatore Lucky insieme ai tre giocatori Nino, Viola e Li-Wang. Sono loro che, puntata dopo puntata, dovranno vedersela con gli avversari più disparati per conquistare la vetta del torneo dedicato a questo nuovo sport. Il primo episodio è ambientato a Roma dove la Lucky Squad sarà subito impegnata in una sfida speciale al Colosseo. “Super Spikeball” è una serie prodotta da Rai Kids e Lucky Dreams, scritta da Mario Bellina, Andrea Fazzini e Andrea Lucchetta, con la regia di Marco Storani.