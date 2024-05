Pallavolo Maschile: Fano conquista l'A2 dopo 25 anni

SAN DONA’ DI PIAVE (VENEZIA)- Venticinque lunghi anni di attesa e per questo la promozione è ancor più dolce per la Smartsystem Fano che vincendo anche Gara 2 della finale Play Off di A3, in casa del Personal Time San Donà di Piave può festeggiare trionfalmente il ritorno in A2. Dopo un avvio nel quale la formazione di Mastrangelo ha saputo portarsi in vantaggio, non si è fatta attendere la reazione dei padroni di casa, che hanno pareggiato il conto dei set. Nel terzo parziale la squadra marchigiana ha trovato il colpo del 2-1, ma nel quarto set è arrivata ancora una volta la pronta risposta di San Donà, che ha conquistato la possibilità di giocarsi l’accesso in eventuale Gara 3 al tie-break grazie ad un servizio vincente. Al tie-break, però, è stata ancora una volta la squadra di Mastrangelo a trovare il colpo che vale la promozione in Serie A2, centrata nuovamente a distanza di quasi 25 anni dall’ultima volta. Da sottolineare le prestazioni di Giannotti e Dimitrov: il primo ha chiuso la sua serata con 30 punti realizzati, il secondo con 31. Per Fano ottima prova anche per Merlo (17 punti).