Starting Six: Tai Aguero più forte di tutto

ROMA - In Olimpic Story prosegue il doloroso ed esaltante racconto di Pasquale Di Santillo su Taismary Aguero. Dall’inizio della carriera in quel di Cuba alla rocambolesca fuga, quando già giocava in Italia nelle file della Sirio Perugia. Nel 2000 il Governo cubano avrebbe voluto che tutte le giocatrici che erano all’estero tornassero in patria. Tai, terrorizzata dall’idea di lasciare l’Italia, dove aveva conosciuto anche l’amore, si ribella alla decisione. Nel Giugno 2001 Tai è in Svizzera, a Montreux, per un tour europeo con la sua squadra. È sera e nell’albergo è pronta la cena. Tai sta scendendo le scale. Poi dice di essersi dimenticata qualcosa in camera. Ma non è vero. Anzi, prende un’uscita secondaria. Scappa con la complicità delle sue amiche. Il destino, secondo lei, si palesa sotto forma di un terribile acquazzone. Passa senza che le vengano controllati i documenti. Il 19 giugno 2001 la sua famiglia è radunata in aeroporto per accoglierla, ma lei non compare. Dopo qualche settimana arriva una lettera: “sono rimasta in Italia, vi tengo nel cuore”. La sua carriera ha un’impennata. Si sposa, diventa ufficialmente italiana. Ama l’Italia ma a Cuba sono rimaste le sue radici. Con la nazionale azzurra mieterà successi incredibili e scriverà la storia ma la vicenda legata a sua mamma e a quel terribile diniego a rivederla l’ultima volta resterà una lacerante ferita nel cuore che non si rimarginerà mai.