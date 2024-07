Starting Six: Samuele Papi si racconta

ROMA - Starting Six di oggi riaccende i riflettori, nella rubrica Olimpic Story, su Samuele Papi che, nel colloquio con Pasquale Di Santillo, ripercorre la sua splendida, lunghissima e titolatissima carriera. O’Fenomeno, come era soprannominato Papi, ha un palmares davvero straordinario Ha esordito in A1 a 17 anni e 5 mesi con Falconara. In Nazionale dove ha collezionato 339 presenze mettendo a segno 3543 punti, ha esordito il 15 dicembre 93. Miglior attaccante WL 2004. Dopo Londra 2012, diventa il pallavolista più medagliato ai Giochi: è Argento alle Olimpiadi di Atlanta nel 96, bronzo alle Olimpiadi di Sydney 2000, argento alle olimpiadi di Atene nel 2004, bronzo ai Giochi Olimpici di Londra 2012. A livello maschile olimpico, come lui solo il russo Tetyukhine. Nei club è stato poi schiacciatore per quattro stagioni a Cuneo e per tredici (1998/2011) a Treviso, dove vince sei scudetti, quattro Coppe Italia, sette Supercoppe italiane, tre Champions League, una Supercoppa europea. Nel campionato 2011/2012 è a Piacenza, dove conquista la Coppa Italia 2013/14 e, al termine della stagione 2016/17, conclude la carriera. Oltre che un fenomenale schiacciatore con 8534 palloni messi a terra in 1077 partite disputate tra Regular Season, Play-Off e Coppa Italia (terzo All-Time dietro Hristo Zlatanov con 9.688 e Alessandro Fei a 9.719), Samuele Papi è stato soprattutto un ricettore di qualità elevatissima, vantando 11.162 ricezioni perfette solo in ambito italiano – primo All-time – su circa 16mila totali. Allo scopo di tutelare la sua integrità fisica, Samuele Papi è stato costretto a rinunciare alla nazionale azzurra dal 2006 al 2012, tornando giusto in tempo per conquistare il suo quarto alloro Olimpico a Londra, una medaglia di Bronzo, dove l’Italia ha superato nella finale di consolazione con un perentorio 3-1 la Bulgaria.