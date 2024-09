Premio Invictus: riconoscimenti a Faure e Tosti

CISTERNA DI LATINA (LATINA) - Cisterna di Latina vivrà giovedì 12 settembre un evento atteso che è ormai diventato una prestigiosa tradizione culturale per la città pontina. Nel prestigioso scenario di Palazzo Caetani andrà in scena la consegna dei Premi Letterari Sportivi Invictsus 2024.

Terminate ieri le Paralimpiadi di Parigi, con l’Italia grande protagonista al pari di quella olimpica, lo sport azzurro dimostra di essere più vitale che mai. Lo stesso si può dire della letteratura sportiva che, ormai da qualche anno, sembra vivere una vera e propria primavera, come testimoniano le centinaia di titoli che escono ogni anno editi dalle piccole così come dalle più grandi case editrici nazionali.

Per darne il doveroso risalto nasce nel 2020 il movimento culturale Invictus, ideato da Giovanni Di Giorgi, editore della Lab DFG, casa editrice specializzata nella letteratura sportiva.

Il premio è organizzato con il contributo del Ministero per lo Sport e i Giovani e con il sostegno della Regione Lazio, del Comune di Cisterna di Latina, dell’Istituto del Credito Sportivo e Culturale, del Comune di Sermoneta e della Fondazione Roffredo Caetani.

Invictus, in sole quattro edizioni, è diventato il più importante riconoscimento del settore per autori e case editrici, al punto da essere selezionato, insieme allo Strega e ai Lucca Comics, per rappresentare i premi letterari italiani alla Fiera Internazionale del Libro di Francoforte, dove l'Italia sarà ospite d’onore a 36 anni dall'ultima volta.

L’Ambassador del premio di quest’anno, dopo Luca Pancalli nel 2023, è la più grande tuffatrice azzurra di tutti i tempi: Tania Cagnotto.

Giovedì 12 settembre, nella prestigiosa sede di Palazzo Caetani di Cisterna di Latina, verrà annunciato il vincitore della quinta edizione che verrà scelto tra la cinquina composta da: “La forma dei sogni” di Andrej Longo (Sellerio); “Il mio calcio furioso e solitario” di Walter Sabatini (Piemme); “La piuma del ghetto” di Antonello Capurso (Gallucci Bros); “Ci alleniamo anche se piove” di Andrea Masciaga e Gianluca Bavagnoli (Rizzoli); “Drazen Petrovic” di Lorenzo Iervolino (66thand2nd).

Durante la serata, saranno premiati anche gli atleti dell’anno, che saranno l’opposto francese campione olimpico a Parigi 2024, Theo Faure del Cisterna Volley, e la cinque volte campionessa paralimpica di tiro con l’arco Paola Fantato, che ha scritto una delle pagine più belle dello sport mondiale.

Primo atto della rassegna si consumerà domani, martedì 10 settembre, con la parte dedicata agli studenti del Campus dei Licei Massimiliano Ramadù di Cisterna di Latina che, nel corso dell’anno scolastico, hanno intrapreso un percorso letterario con al centro alcuni titoli della Lab DFG. I giovani decreteranno un libro vincitore e intervisteranno l’autore. All’interno della kermesse verrà premiato, anche dal Comune di Cisterna di Latina, Jacopo Tosti, neocampione del mondo under 17 di volley, tesserato della Cisterna Volley.