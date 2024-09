Matera sarà lo scenario della ripartenza del circuito S3

MATERA- Il popolo degli S3 torna a popolare strade e piazze italiane dopo la sosta estiva. Si riparte venerdì 27 settembre da Matera in Basilicata , città patrimonio dell’Unesco con i suoi storici rioni “Sassi” che la rendono uno dei centri ancora abitati più antichi al mondo. La tappa di Matera del Volley S3, in programma presso il campo scuola Raffaele Duni, è legata alla “Race for the cure”, l'evento simbolo di Komen Italia, la più grande manifestazione per la lotta ai tumori del seno in Italia e nel mondo.

«Ci aspettiamo una buona risposta da parte delle scuole e anche dalle società del territorio per questo appuntamento che è una vetrina importante per tutto il nostro territorio, noi lo prendiamo anche come l’inaugurazione della nostra stagione - dichiara Vincenzo Santomassimo, presidente del Comitato regionale Fipav Basilicata - i risultati della Nazionale femminile, che ha vinto l’Oro olimpico, ha creato molto entusiasmo sul territorio. Non vediamo l’ora di poter vedere all’opera Andrea Lucchetta, Valerio Vermiglio e tutti gli altri smart coach del Volley S3, sarà utile anche per i nostri ragazzi che potranno capire come si sta in squadra giocando insieme e fare gruppo per condividere un momento ludico insieme. Insieme alla Race for the Cure riusciamo a veicolare e amplificare messaggi positivi legati allo sport e allo stile di vita diventando Volley for the Cure».

La piazza verrà colorata dai giovani partecipanti all’appuntamento con Andrea Lucchetta, master smart coach e tra gli ideatori del Volley S3, e Valerio Vermiglio, campione europeo con la Nazionale e smart coach, e con loro il gruppo degli smart coach che dedicheranno la mattina gli studenti del territorio e, nel pomeriggio, saranno sui campi insieme ai giovani pallavolisti delle società della zona.

Dopo Matera, il Circuito del Volley S3 si sposterà in Sicilia per l’evento del 3 ottobre a Selinunte, in provincia di Trapani, poi a seguire (il 15 ottobre) è in programma la tappa di Udine che chiuderà un percorso di grandi appuntamenti iniziato a La Spezia nel maggio scorso che ha poi toccato anche Reggio Emilia.



I partners del circuito sono: Esa, con il Progetto Iride, Ebri, Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Campagna Amica (Coldiretti), Susan Komen, Decathlon, Parmigiano Reggiano e Rai Kids.