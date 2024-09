Starting Six: parlando di volley con Andrea Zorzi

Nella rubrica Prima Fila Pasquale Di Santillo ha raggiunto il popolare 'Zorro' realizzando una lunga intervista che inizia con una serena analisi su quanto avvenuto a Parigi dove c'è stato da gioire e festeggiare per il trionfo della nazionale di Velasco e da rammaricarsi per il mancato raggiungimento del risultato da parte degli azzurri di De Giorgi. Zorzi non può che tessere le lodi ad Egonu e compagne per lo straordinario traguardo raggiunto, sottolineando il gran lavoro fatto in pochi mesi da Julio e dal suo staff, che ha portato un gruppo già forte a compattarsi e a conquistare il massimo obiettivo. Di contro, parlando della squadra maschile, Zorzi spiega che difficilmente l'Italia, anche giocando al massimo delle sue possibilità, avrebbe potuto superare la super Francia di Andrea Giani, ma certamente avrebbe potuto fare qualcosa in più nella finale per il terzo posto contro gli Stati Uniti.

Rivolgendo lo sguardo all'imminente inizio della Superlega Zorzi mette Perugia in pole position ma con Trento che può lottare per inserirsi nella lotta al vertice poggiando sulla solidità di un gruppo che con Lavia e Michieletto può raggiungere traguardi importanti. Il resto del lotto, sempre secondo l'Andrea nazionale, è composto da moltre squadre di grande caratura come Piacenza, Milano, Civitanova, Modena, Monza e Verona, tutte con grandi potenzialità ma al contempo con delle lacune da colmare. Passando al femminile 'Zorro' sottolinea come Conegliano sia davvero di un'altra dimensione. Dietro le pantere una Milano molto ambiziosa e competitiva. Novara e Scandicci possono essere competitive ma forse ancora lontane dal vertice.

L'intervista si conclude parlando della Champions League, maschile e femminile, che Zorzi avrà ancora l'onore e l'onere di commentare per Sky. Andrea mette in risalto la sua curiosità personale per l'esordio di Milano e Monza nel torneo maschile e la certezza che Perugia potrà lottare per il massimo obiettivo, così come Conegliano nel femminile, dove però le insidiose squadre turch possono costituire un pericolo per le ragazze di Santarelli.

In Match&Play infine Di Santillo presenta le sfide della 1a giornata di Superlega.