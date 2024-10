International Hall of Fame: entrano Zorzi e Panini

ROMA - Andrea Zorzi e Giuseppe Panini, due personaggi che hanno scritto la storia della pallavolo italiana nei rispettivi ruoli, inseriti nella International Hall of Fame. Da oggi saranno inseriti tra i grandi della pallavolo mondiale, l' International Volleyball Hall of Fame (IVHF), ne ha riconosciuto ufficialmente la grandezza assoluta.

È stato premiato per la categoria ‘Indoor Maschile’, Andrea Zorzi, opposto della Nazionale Italiana e colonna portante della ‘Generazione dei Fenomeni’; da marzo è inoltre diventato Ambassador della Federazione Italiana Pallavolo mentre per la Lega Pallavolo Serie A conduce, da cinque stagioni, ‘AfterHours – La SuperLega di notte’, il programma di approfondimento che va in onda la domenica sera al termine di ogni turno di campionato, insieme ad Andrea Brogioni.

Per la categoria leader, invece, è stato indotto nella Hall of Fame Giuseppe Panini, fondatore dell’indimenticabile Panini Modena e creatore ed ideatore delle figurine che hanno e continuano ad appassionare milioni di persone.

Questa la lista completa degli indotti nella Hall of Fame:

Andrea Zorzi (Italy) – Indoor Player



Regla Bell (Cuba) – Indoor Player

Tim Hovland (USA) – Beach Player

Ana Paula Henkel (Brazil) – Beach Player

Jose “Ze Roberto” Guimaraes (Brazil) – Coach



Giuseppe Panini (Italy) – Leader



Hadi Rezaei (Iran) – ParaVolley Coach

Juan Angel Pereyra (Argentina) – Referee

Sue Lemaire (USA) – Referee

John Kessel – Mintonette Medallion of Merit Award

Bill Kauffman – Award for Media Excellence

Ed Chan – Award for Media Excellence

Michael Kane, Mike Knapik, Aaron Vega and Don Humason – Mayoral Award of Excellence