Modena vince in rimonta l'anticipo di Verona

VERONA - Emozioni e grande pallavolo per oltre due ore fra due squadre in salute e pronte a dare spettacolo che alla fine si dividono la posta. L'anticipo della sesta giornata di andata tra Rana Verona e Valsa Modena se lo aggiudica la formazione di Giuliani 2-3 (25-22, 18-25, 25-18, 21-25, 12-15) dopo aver rimontato due volte prima di imporsi al tie break. Gli emiliani si sono avvalsi della super prestazioni di Rinaldi (22 palloni vincenti) e Buchegger (18), decisivi nei momenti più caldi del match. Alla formazione di Stoytchev stasera non sono bastati i 31 punti del solito immarcabile Keita per centrare la quinta vittoria di fila.

Verona parte schierando Abaev-Keita in diagonale principale, in banda Sani e Dzavoronok, al centro Cortesia e Vitelli, libero D’Amico.Modena comincia il match col sestetto composto da capitan De Cecco nel ruolo di alzatore, Buchegger a completare la diagonale principale, Rinaldi-Gutierrez schiacciatori, Anzani-Sanguinetti al centro e Federici libero.

Parte forte Modena con Rinaldi e Anzani, 5-4. Restano avanti i gialli con De Cecco che trova bene i suoi avanti, 11-10. Va sul 17-15 la Valsa Group trascinata da un super Rinaldi. Recupera Verona con Keita scatenato, 20-20. Scappa via Verona che chiude il primo set 22-25. Parte forte Modena anche nel secondo parziale, 9-5 con i muri di De Cecco e Sanguinetti. Non si ferma la Valsa Group, 15-11 con l’ace di Buchegger. Restano avanti i gialli, 21-15 e poi 23-16 con Sanguinetti. Buchegger chiude il secondo set, 25-18, è 1-1. Nel terzo parziale regna l’equilibrio, poi Verona cambia marcia, 9-13. Keita e Dzavoronok sono imprendibili, 11-18. Non ci sta Modena, che torna sotto, 18-22. Mozic chiude 18-25 il terzo set, è 1-2 nei parziali. Nel quarto set i gialli vanno sull’8-5, poi esce Verona, 10-11. Si arriva al 18-16 con Modena avanti. Non si fermano i gialli, Rinaldi mette il 21-16. Massari mette il muro del 25-21, è 2-2 nei set. Modena vince 15-12 il tiebreak e 3-2 il match.

I protagonisti-

Radostin Stoytchev (Allenatore Rana Verona)- « La partita è stata combattuta sin dall'inizio, i numeri sono praticamente uguali, in attacco, a muro e in altre situazioni. A decidere la partita nel quinto set sono stati i tre ace trovati nell'angolo in posto uno, perché anche nel tie-break abbiamo giocato bene. Quello che ci è mancato è stato il momento, ma sono situazioni di gioco che a volte ti premiano e altre ti puniscono. Adesso voltiamo subito pagina e torniamo al lavoro in vista della prossima ».

Jacopo Massari (Valsa Group Modena)- « Abbiamo fatto una grande partita contro una grande squadra, continuiamo a lavorare sodo, come abbiamo sempre fatto sino ad oggi ».

Il tabellino-

RANA VERONA – VALSA GROUP MODENA 2-3 (25-22, 18-25, 25-18, 21-25, 12-15) –

RANA VERONA: Abaev 0, Dzavoronok 16, Cortesia 12, Keita 31, Sani 1, Vitelli 5, Bonisoli (L), Zingel 0, D’Amico (L), Spirito 1, Mozic 7. N.E. Chevalier, Jensen, Zanotti. All. Stoytchev.

VALSA GROUP MODENA: De Cecco 4, Rinaldi 22, Anzani 16, Buchegger 18, Gutierrez 8, Sanguinetti 11, Massari 5, Meijs 1, Stankovic 0, Gollini (L), Ikhbayri 0, Federici (L). N.E. Mati. All. Giuliani.

ARBITRI: Zanussi, Puecher.

Durata set: 29′, 26′, 26′, 29′, 22′; tot: 132′.

MVP: Paul Buchegger (Valsa Group Modena)

Spettatori: 3736