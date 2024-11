Starting Six: Perugia tenta la prima fuga

ROMA- Ancora una puntata di Starting Six accende i riflettori sui i tanti temi di una stagione ricca di eventi in campo nazionale e in Europa. In Prima Fila Eleonora D'Alessandro ci introduce all'8a giornata di Superlega che che sabato apre con due anticipi. Perugia ospita Grottazzolina e può prendere slancio per allungare in testa, dopo aver conquistato il primato la scorsa settimana. La squadra di Anastasi ospita il fanalino di coda Grottazzolina ed il pronostico è tutto dalla sua parte. Nell'altro match di domani Cisterna e Taranto, che fin qui stanno esprimendo un'ottima pallavolo, si contendono sul campo dei pontini per uscire dalla parte bassa della classifica. Domenica in programma due big match Piacenza-Trento e Civitanova-Modena che possono favorire la fuga dei campionin d'Italia. I biancorossi di Anastasi dovranno fare ancora a meno di Kovacevic e dovranno monitorare le condizioni di Simon mentre quella di Soli sarà al gran completo; i cucinieri aspettano Rinaldi e compagni per confermare il buon momento e l'inespugnabilità dell'Eurosole. Il turno si completa con Monza-Verona, con la squadra di Eccheli che vuole fortemente uscire dalla crisi e quella di Stoytchev che vuole riscattare le ultime due sconfitte; Padova aspetta la visita di Milano, confronto fra due squadre che lottano per rimanere agganciate al treno delle prime..