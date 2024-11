Giuseppe Manfredi nominato nella FIVB Volleyball Foundation

I membri:

Ary S. Graça F°, Presidente della Fondazione FIVB per la Pallavolo.

• Fabio Azevedo, Vicepresidente della Fondazione

• Yuji Saeki, membro del Consiglio della Fondazione Pallavolo, Presidente e CEO di Mikasa

• Charles Joye, Consigliere e Segretario della Fondazione Pallavolo

• Giuseppe Manfredi, Consigliere della Fondazione Pallavolo e Presidente della Federazione Italiana Pallavolo

• Alejandrina Mireya Luis, membro onorario del Consiglio della Fondazione Pallavolo e ambasciatrice, tre volte campionessa olimpica e due volte campionessa del mondo di pallavolo.

• Sua Eccellenza Sheikha Hind bint Hamad Al Thani, membro onorario del Consiglio della Fondazione di Pallavolo, vicepresidente e amministratore delegato della Fondazione del Qatar.

• Sua Altezza Reale la Principessa Ayah bint Faisal di Giordania, membro onorario del Consiglio della Fondazione Pallavolo, Presidente della Federazione Giordana di Pallavolo e membro del Consiglio del Comitato Olimpico Giordano.

• Nick Clarry, membro onorario del Consiglio di amministrazione della Fondazione Pallavolo, Managing Partner di CVC

Le parole del presidente della Volleyball Foundation Ary Graça-

« Insieme, mostriamo il potere della pallavolo di trasformare le comunità di tutto il mondo. Mostriamo come la pallavolo possa aprire nuove porte, sfidare le divisioni sociali e promuovere il benessere e stili di vita più sani”. Riflettendo sull'importanza dell'evento, il presidente Graça ha poi proseguito: “I miei più sinceri ringraziamenti e saluti vanno a tutti voi per essere entrati a far parte del Consiglio della Fondazione. Siete tutti qui grazie alle vostre preziose conoscenze ed esperienze, ed è un lavoro importante quello che stiamo facendo ».



La Fondazione si pone l'obiettivo di utilizzare la portata globale e il potere della pallavolo per sostenere le comunità di tutto il mondo attraverso progetti di grande impatto.