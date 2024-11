La Supercoppa di Sitting Volley a Nola e GiocoParma

PETRIGNANO D’ASSISI (PERUGIA)- Giornata speciale per il Sitting Volley italiano. Petrignano d’Assisi in provincia di Perugia ha ospitato le finali della Supercoppa, maschile e femminile, 2024 . Ad alzare gli ambiti trofei sono state Ortopedia I Santi Nola al maschile e CEDACRI GiocoparmaVCCesena al femminile.

Supercoppa maschile-

Terza edizione della Supercoppa Italiana Maschile di sitting volley e la squadra vincitrice non cambia; terzo successo in altrettante edizioni per Ortopedia I Santi Nola. Nuova entusiasmante impresa dunque per Sergio Ignoto e compagni, che, dopo quasi due ore di gioco sono riusciti ad imporsi 3-1 (24-26, 25-19, 25-23, 25-17) sulla Scuola di Pallavolo Fermana, riuscendo di fatto ad impreziosire la propria bacheca di trofei con un altro prezioso vessillo.

Ortopedia I Santi Nola-Scuola di Pallavolo Fermana 3-1 (24-26, 25-19, 25-23, 25-17)

Primo set ricco di emozioni che dopo una prima parità iniziale (2-2) vede, nella sua parte centrale, Nola amministrare il proprio vantaggio. I ragazzi guidati da coach Guido Pasciari allungano prima sul 10-6 e in un secondo momento sul 21-16, ma la formazione marchigiana non molla e si porta sul 23-23 costringendo i campani a ricorrere al time-out. Nola sigla il punto del +1 (24-23) e guadagna il primo set point che viene però subito annullato da Ripani e compagni (24-24). La Scuola di Pallavolo Fermana quindi ci crede e chiude il primo parziale ai vantaggi con il punteggio di 24-26.

Secondo set che come il precedente vede un equilibrio iniziale (3-3, 5-5, 7-7). È Nola a siglare poi il primo allungo portandosi a +4 sul 12-8, e costringendo gli avversari a spendere il primo time-out. In questa seconda frazione però la formazione marchigiana non riesce a colmare il vantaggio sui campani ed è costretta a ricorrere nuovamente al tempo di sospensione sul 22-16. Al rientro sul terreno di gioco Sergio Ignoto e compagni non si fanno trovare impreparati, amministrano il considerevole gap sui rivali, chiudendo 25-19 e portando sul 1-1 il conto totale dei parziali.

La terza frazione si gioca, nella sua parte iniziale, come la seconda, punto a punto (3-3, 7-7, 9-9). Il primo vantaggio considerevole si ha sul 12-9 in favore dei campani; situazione che porta coach Lorenzo Giacobbi a richiamare i suoi in panchina per il primo time-out. Nola Città dei Gigli non si scompone e riesce ad arrivare allo scarto massimo di +5 sul 17-12. I marchigiani però non demordono e riportano il match in parità a quota 19. Un nuovo allungo della squadra guidata da Guido Pasciari costringe la Scuola di Pallavolo Fermana ad esaurire i tempi di sospensione disponibili sul 22-19. Ripani e compagni, però, mostrando un ottimo livello di sitting volley, fanno spendere entrambi i time-out agli avversari ma ciò non è sufficiente per vincere il parziale che premia ancora Nola che chiude sul 25-23. Ortopedia I Santi Nola-Scuola di Pallavolo Fermana 2-1.

Nel quarto set i campani premono subito sull’acceleratore portandosi sul +5 (8-3) e costringendo inevitabilmente la compagine marchigiana a chiamare il primo time-out. Nola è molto solida e amministra il vantaggio conquistato nella prima parte di parziale arrivando a +8 (14-6). Secondo ed ultimo time-out chiamato da coach Lorenzo Giacobbi. Il finale non riserva grandi sorprese con la squadra partenopea che vede raggiungere il suo obiettivo di alzare al cielo per la terza volta consecutiva il trofeo con il risultato finale di 25-17.

Il roster campione della supercoppa italiana 2024 Ortopedia I Santi Nola

Francesco Meo, Vittorio Pasciari, Sergio Ignoto, Michele Emanuele Di Ielsi, Alfredo Diana, Guido Pasciari, Victor Palazzolo, Giuseppe Mautone, Gabriel Busillo, Francesco Cerulo, Giancarlo Quinto, Salvatore Striano, Paolo Mangiacapra, Pasquale Spacagno. All. Guido Pasciari.

Supercoppa femminile-

La Supercoppa Italiana 2024 di sitting volley ha visto protagoniste in campo la Dream Volley Pisa e la CEDACRI GiocoparmaVCCesena. A trionfare per il secondo anno consecutivo e a confermarsi dunque campione è stata la formazione emiliano-romagnola; Anna Ceccon e compagne si sono infatti imposte al tie-break 2-3 (19-25, 27-25, 21-25, 25-23, 12-15) sulle rivali di Pisa. Match molto equilibrato e appassionante; le due formazioni non si sono infatti risparmiate regalando più di due ore di gioco di altissimo livello. Finale che, come noto, ha visto in campo due superpotenze del sitting volley italiano. Come lo scorso anno, e sempre al tie-break è stata la CEDACRI GiocoparmaVCCesena ad aggiudicarsi il titolo. Tra le fila delle due squadre erano presenti sette delle dodici azzurre provenienti dai Giochi Paralimpici di Parigi 2024.

Dream Volley Pisa-CEDACRI GiocoparmaVCCesena 2-3 (19-25, 27-25, 21-25, 25-23, 12-15)

Un sostanziale equilibrio ha contraddistinto l’inizio del primo set; brava la formazione toscana a recuperare lo scarto e passare dal 1-4 al 4 pari. La battaglia è poi proseguita e le due compagini sono passate dal 6-6 al 10-10, fino a quando sul risultato fermo sul 12-12 sono state le campionesse d’Italia in carica della CEDACRI GiocoparmaVCCesena a trovare l’allungo decisivo. Un servizio vincente dell’azzurra Roberta Pedrelli ha infatti indirizzato il primo set in casa emiliano-romagnola; è stata poi Asia Sarzi Amadè a sancire la fine della frazione di gioco sul 19-25. Dream Volley Pisa-CEDACRI GiocoparmaVCCesena 0-1.

Al rientro in campo è stata la Dream Volley Pisa a partire meglio; dopo aver perso il primo parziale, Eva Ceccatelli e compagne hanno alzato il ritmo di gioco riuscendo a passare dal 5-3 al 8-4. La CEDACRI ha provato a risalire ma Pisa ha riallungato sul 10-6 e sul 13-8. Pisa è rientrata completamente in partita ma Parma non è rimasta a guardare: dal 15-10 Pisa, la squadra allenata da coach Tartaglione è rientrata in gara; un ace di Pedrelli ha riportato a contatto Parma (15-14), poi la parità sul 17-17 e il controsorpasso sul 17-19. Un muro di Giulia Bellandi (Pisa) ha portato il risultato sul 20-20. Finale incandescente; le due formazioni non hanno mollato; Pisa è riuscita ad annullare due palle set prima di trovare il 27-25 di fine parziale. Parità ristabilita: Dream Volley Pisa-CEDACRI GiocoparmaVCCesena 1-1.

Inizio della terza frazione di gioco sotto il segno emiliano-romagnolo; la CEDACRI GiocoparmaVCCesena ha spinto sull’acceleratore fin da subito riuscendo a trovare un ottimo margine di vantaggio (2-7). Pisa ha cercato di ricucire lo strappo (6-8) ma le rivali hanno trovato una nuova fuga riuscendo a scappare a +8 (6-14). Momento importante per Parma, ma come successo nel parziale precedente, Pisa con grande determinazione è tornata in partita e da -8 si è riportata a contatto sul -2 (14-16). Fasi concitate del match: Parma non contenta della rimonta avversaria, con determinazione ha trovato un nuovo allungo sul 15-21; vantaggio che ha permesso alle campionesse d’Italia di chiudere il set sul 21-25 e di riportarsi in vantaggio sul 1-2.

Quarta frazione di gioco estremamente equilibrata con le due formazioni che sono passate dal 4-4, 9-9 al 12-12. È stata poi Pisa a mettere la freccia a e trovare un buon break sul 18-15; toscane che pero sono state prontamente recuperate dalle rivali, brave a rifissare il punteggio in parità a quota 19. Pisa non ha voluto cedere campo a Parma; Eva Ceccatelli e compagne hanno infatti aumentato il ritmo e un attacco out di Asia Sarzi Amadè non ha trovato il tocco del muro regalando così a Pisa il 23-20. Sul finale sempre le toscane non hanno abbassato la guardia chiudendo il set sul 25-23 e ristabilendo dunque la parità sul 2-2.

Tie-break ricco di emozioni. È stata la CEDACRI GiocoparmaVCCesena a iniziare meglio il quinto set e a staccare subito le avversarie (1-4), prima di farsi recuperare sul 7-7. La partita è poi proseguita (9-9) e Parma ha riacceso le proprie speranze di vittoria trovando un incoraggiante 9-13; sul finale la formazione guidata da coach Monica Tartaglione è riuscita a chiudere il match sul 12-15, confermandosi dunque Campione anche in questa stagione.

Il roster campione della Supercoppa Italiana 2024cedacri GiocoparmaVCCesena

Marta Alleluia, Cinty Del Grande, Anna Ceccon, Eleonora Colla, Diletta Del Prete, Elena Izzo, Cinzia Marzolini, Silvia Montuori, Ivelisse Guillen, Roberta Pedrelli, Giulia Farnedi, Francesca Bosio, Asia Sarzi Amadè, Sara -Calonaci. All. Monica Tartaglione.