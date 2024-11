Al Matera Sport Film Festival “Semprexsempre-Noi Italia”

MATERA- Prestigioso riconoscimento per il docufilm “SEMPREXSEMPRE-NOI ITALIA” il docufilm, relaizzato con la regia di Mario Maellaro e realizzato da A.F. Project con il patrocinio e coproduzione della Federazione Italiana Pallavolo, che racconta il dietro le quinte delle nazionali azzurre, che sarà in concorso al Matera Sport Film Festival.

Da giovedì 21 a sabato 23 novembre 2024, infatti, la città lucana ospiterà la quattordicesima edizione del prestigioso evento che unisce sport, cultura e impegno sociale attraverso il linguaggio cinematografico.

Per tre giorni, le principali sedi culturali di Matera saranno animate da proiezioni, dibattiti, spettacoli e incontri con protagonisti e ospiti di prestigio, nazionali e internazionali.

Tra le opere cinematografiche in finale, come detto, anche “SEMPREXSEMPRE-NOI ITALIA”, andato in onda lo scorso anno su Rai 2 e disponibile su Rai Play, che rappresenta un fantastico viaggio nella vita reale delle Nazionali, seguite, per l’occasione, giorno per giorno.

Aneddoti del backstage, vite private di atlete e atleti, trasferimenti tra una sede di gioco e l’altra: un percorso sapientemente documentato durante l’arco delle rassegne continentali (dai Campionati Europei organizzati in Italia nel 2023 alle splendide vittorie nel 2021) fino al magnifico successo della Nazionale maschile di Ferdinando De Giorgi nella rassegna iridata in Polonia nel 2022.

Un lavoro, curato da Jacopo Volpi, con all’interno anche tante interviste esclusive ad azzurre e azzurri rivolto non solo ai tantissimi tifosi e appassionati di volley, ma destinato anche ad un pubblico più ampio considerando l’umanità degli atleti e delle atlete protagoniste.