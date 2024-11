Dazn accende il classico del volley: Milano-Conegliano

TORINO - Sta per tornare una delle partite più attese di Serie A1 Tigotà: la sfida tra la Numia Vero Volley Milano e la Prosecco Doc Imoco Conegliano, disponibile in live streaming su Dazn venerdì 22 novembre. Due formazioni di altissimo livello, una rivalità che si rinnova e un appuntamento che rappresenta uno dei momenti più intensi e appassionanti del calendario pallavolistico. La Prosecco Doc Imoco Conegliano, dominatrice indiscussa delle ultime stagioni, arriva a questo confronto con una marcia in più. Dopo un’avvincente prova in Champions League, la squadra guidata da Daniele Santarelli ha confermato una solidità di gioco che la rende una delle formazioni più temibili non solo in Italia ma anche a livello internazionale. Tuttavia, la sfida non sarà priva di insidie: dall’altra parte della rete, la Numia Vero Volley Milano continua a consolidarsi come una delle realtà più competitive della Serie A1. Con una rosa ricca di talento e determinazione, la squadra di Stefano Lavarini punterà a mettere in difficoltà Conegliano, cercando di sfruttare le occasioni per imporsi in una sfida tanto impegnativa quanto stimolante.