Egonu contro Gabi: tutto pronto per una sfida stellare

TORINO - Brillano le stelle sul Forum di Assago che questa sera ospita l’anticipo tra Vero Volley Milano e Imoco Prosecco Doc Conegliano. In campo vanno le due squadre che stanno trainando il movimento femminile italiano e , soprattutto, sette smaglianti campionesse olimpiche per una serata che non può che essere definita stellare. Lo spettacolo inizierà alle 20.30 e sarà subito duello tra le big Paola Egonu e la brasiliana Gabi. In campo le due squadre finaliste dell’ultima Coppa Italia, dell’ultima Super Final di Champions League e dell’ultima Supercoppa. Ha sempre vinto Conegliano, ma tutti e tre i confronti, a cui si aggiunge anche la finale della Courmayeur Cup, sono finiti al tie-break. Segno di equilibrio e di un braccio di ferro destinato a continuare anche questa sera. La prima parte di stagione ha confermato la solidità di Conegliano, nonostante alcune uscite eccellenti. Gli innesti di Gabi e della cinese Zhu sono già stati assorbiti ed emerge ancora una volta la concretezza di un sistema di gioco vincente. Milano è vicina, ha perso qualche punto per strada in campionato, ma ha pagato l’assenza di Paola Egonu, ora tornata al centro del gioco della squadra di Stefano Lavarini che guarda all’incontro focalizzandosi sull’esigenza di crescere ancora: «Ci permetterà di capire a che punto siamo nella nostra condizione di gioco. Il nostro obiettivo è fare bene, guadagnare consapevolezza e consolidare la fiducia in vista dei prossimi, fondamentali impegni».

Mondiale per Club all'orizzonte

Tra poco meno di un mese Milano e Conegliano voleranno a rappresentare l’Italia nel Mondiale per Club ad Hangzhou. Sarà l’occasione per una altro duello che vale oro, quindi quello di questa sera ha il sapore di una prova generale. Ne è consapevole il tecnico dell’Imoco, Daniele Santarelli: «È un match che tutti vogliono vedere. Ci sono in palio tre punti, ma forse anche qualcosa di più perché siamo due delle squadre che si contenderanno i trofei in questa stagione. Quindi le motivazioni per fare bene saranno moltiplicate da ambo le parti, sarà un test a cui entrambe le squadre tengono molto, anche perché potremmo ritrovarci al Mondiale per club. La nostra avversaria è una squadra completa, fisica, forte in ogni reparto, con potenza in attacco e un fortissimo muro-difesa, inoltre è una squadra che ha tante alternative». Conegliano viaggia in campionato a punteggio pieno (27 punti) e per Milano, seconda a -5, è una buona occasione per accorciare le distanze e rifarsi delle precedenti sconfitte, un’opportunità d’oro per la capolista Conegliano di aumentare il gap con le inseguitrici. Su Dazn la diretta alle 20.10 con un pre partita esclusivo. Alle 20.30 si “accenderà” la partita con telecronaca di Orazio Accomando e l’analisi tecnica di Enrica Merlo, ex capitano di Scandicci.

Programma (VBTV)

9ª giornata oggi ore 20.30 Milano-Conegliano, diretta Dazn. Domani ore 18 Novara-Talmassons; Roma-Scandicci, diretta Rai Play. 24/11 ore 16 Chieri-Vallefoglia, diretta Dazn; ore 17 Pinerolo-Bergamo, Cuneo-Busto Arsizio; ore 20.30 Firenze-Perugia, diretta Rai Sport

CLASSIFICA Conegliano 27; Milano 22; Scandicci, Novara 18; Chieri 14; Vallefoglia, Busto Arsizio, Bergamo 12; Pinerolo 10; Firenze 9; Perugia 5; Cuneo, Roma, Talmassons 4