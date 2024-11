BordoCam racconta su Dazn l'epica sfida Milano-Conegliano

TORINO - L'epica sfida tra Numia Vero Volley Milano e Prosecco Doc Imoco Conegliano come non l'avete mai vista. Da oggi è disponibile in esclusiva su Dazn BordoCam, produzione nata per raccontare tutto quello che tra stadio e schermo non è emerso, non è stato sentito o percepito. Dopo le battaglie nelle finali di Coppa Italia, Champions League e Supercoppa, le due regine del volley femminile mondiale si sono affrontate all’Unipol Forum di Assago per la gara di andata della Serie A1 Tigotà. Dazn era lì per catturare ogni dettaglio, dalle emozioni del pre-partita fino alla celebrazione finale: BordoCam svela l’adrenalina del dietro le quinte, i punti più spettacolari, i time-out strategici con i discorsi appassionati dei coach e la festa del Conegliano, trionfatrice della serata con un netto 3-0. Il tutto con un occhio sempre rivolto al vero protagonista della serata: il pubblico sugli spalti.