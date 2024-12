Baranowicz: “Ho imparato così tanto! Insegnerò ai giovani”

Quindici stagioni in A1 e la mission di accompagnare Cisterna tra le migliori squadre del campionato di Superlega. Michele Baranowicz, a 35 anni, continua ad essere un palleggiatore dal tocco ispirato, studia all’università sport e management e progetta di varare, insieme a Ivan Zaytsev, una Academy per i giovani. Baranowicz è alla quarta stagione a Cisterna che è in corsa per un posto tra le migliori otto della prima parte di stagione, che porta in dote un posto ai quarti di finale di Coppa Italia. Non male per una squadra che deve confrontarsi con vere corazzate. Domenica i laziali affronteranno Monza, ma potrebbero già essere aritmeticamente certi dell’ottavo posto in caso di sconfitta questa sera di Taranto a Verona. C’è spazio quindi per guardare avanti.