Tra Novara e Busto è un duello tra rivelazioni

È scontro tra le due sorprese del campionato. Oggi, alle 18, sbarca a Novara l’ Eurtek Uyba Busto Arsizio per giocarsi i quarti di finale di Coppa Italia con l’ Igor Gorgonzola Novara . Due formazioni con un percorso diverso, ma che hanno dimostrato di essere le rivelazioni del campionato. Le azzurre hanno chiuso il girone d’andata al quarto posto e hanno conquistato il diritto di giocarsi questo incontro in casa. La squadra del tecnico Lorenzo Bernardi ha fatto fronte ai tanti infortuni con caparbietà e combattività. Pochi gli scivoloni, il peggiore proprio contro le lombarde. La gioia più grande contro Milano battuta nella sua tana. Ma anche il successo casalingo con Scandicci che ha confermato le potenzialità del gruppo. Svettano su tutte la schiacciatrice russa Tatiana Tolok, 201 punti in 12 partite, che già sembra una predestinata. Altra giocatrice che ha convinto è l’altra posto 4, Mayu Ishikawa, 221 punti in 15 partite.

Le parole di Sartori e Bonifacio

Busto è stata protagonista di una progressione eccezionale dopo una partenza difficile. Tre sconfitte, cambio in panchina, e ripartenza fortissima con un 3-0 rifilato a Scandicci a cui è seguita una cavalcata vincente. Primo stop di rilievo quattro giorni fa con Bergamo, altra squadra che sta macinando gioco a dispetto dei pronostici. Oggi la squadra lombarda proverà a fare il colpo ed andare alla Final Four dell’8-9 febbraio. «Teniamo moltissimo a questa partita, per noi e per la società, che con una vittoria potrebbe tornare alle Finali di Coppa Italia che mancano da qualche anno - spiega la centrale Benedetta Sartori -. Vogliamo provare a riscattare subito la prova negativa con Bergamo e siamo cariche. Non inganni la nostra vittoria per 3-0 in campionato su Novara, per ottenere il successo al Pala Igor ci vorrà la migliore UYBA». A Novara si aspettano una gara tirata, come racconta la centrale Sara Bonifacio: «Siamo consapevoli, anche alla luce di quanto sta mettendo in campo Busto Arsizio, di quanto sarà complicata questa gara. Servirà una partita di alto livello, pochi errori e tanta concretezza».

Le dichiarazioni di coach Lavarini

Chieri è l’altra piemontese in campo oggi, alle 17 contro il Vero Volley Milano, all’Opiquad Arena di Monza. Chieri sta vivendo una stagione di costruzione e ha mostrato gioco a sprazzi. Contro Milano, e le sue quattro campionesse olimpiche, servirà una prestazione totale. Sulla sponda Vero Volley, dopo il 3º posto del Mondiale per Club, questo è un appuntamento in cui non è ammesso steccare per proseguire nella corsa-confronto contro Conegliano. Il tecnico Stefano Lavarini: «Vogliamo valorizzare i progressi compiuti durante il Mondiale per Club, prestando particolare attenzione alle qualità del nostro avversario: la velocità di gioco e l’eccellente organizzazione nella fase di break».