La Coppa Italia di Sitting Maschile a Collecchio

COLLECCHIO (PARMA)- Decisa la sede e la data del triangolare che assegnerà la 5a Coppa Italia di Sitting Volley Maschile. Teatro dell'evento sarà il Palasport Lionello Leoni di Collecchio in provincia di Parma, si giocherà domenica 26 gennaio. A partecipare saranno le prime tre formazioni classificate nel Campionato Italiano 2024: I Santi Ortopedia Nola, club campione d’Italia in carica, Scuola di Pallavolo Fermana e CEDACRI GiocoparmaVCCesena.

La Coppa Italia Femminile, come precedentemente comunicato dalla Fipav, è invece in programma venerdì 21 e sabato 22 febbraio alla Casa del Volley di Rimini. L’evento, come noto, si svolgerà nell’ambito della 47esima Assemblea Nazionale FIPAV; protagoniste in campo la Cedacri Giocoparma VC Cesena, la Dream Volley Pisa, I Santi Ortopedia Nola e la SportAcademy 360.

COPPA ITALIA MASCHILE | IL CALENDARIO

DOMENICA 26 GENNAIO 2025

Ore 9.30: CEDACRI GiocoparmaVCCesena-Scuola di Pallavolo Fermana

Ore 11: I Santi Ortopedia Nola-CEDACRI GiocoparmaVCCesena

Ore 15.30: Scuola di Pallavolo Fermana-I Santi Ortopedia Nola