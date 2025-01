Perugia, è un dominio. Milano, ecco Barotto 

TORINO - Silenzio parla Perugia. La Sir si mette alle spalle, in Champions League , le preoccupazioni per l’infortunio di Oleg Plotnytskyi che oggi verrà sottoposto a risonanza magnetica, e rifferma il suo ruolo di squadra leader, anche in Europa . Un percorso immacolato nella fase a gironi di Champions per la Sir Sicoma Monini Perugia che, con il netto 3-0 inflitto ieri in trasferta al Ceske Budějovice , è certa ormai del passaggio ai quarti con una giornata di anticipo come “prima delle prime”. Il tutto grazi a cinque vittorie, e il massimo quoziente punti e set. Un dominio, come si è visto ieri sera in campo. Un primo set vinto ai vantaggi, con i padroni di casa che, trascinati dal pubblico partono a braccio sciolto, spingendo con aggressività anche nell’avvio del secondo parziale. Nel terzo set la battuta bianconera imprime però la svolta decisiva (7 ace e 3 soli errori) a favore dei ragazzi del tecnico Angelo Lorenzetti che chiudono i conti con ampio margine (16-25). I bianconeri archiviano il match nella Repubblica Ceca con un 55% di efficacia in attacco di squadra, 6 muri e 8 servizi vincenti. Capitan Giannelli manda in doppia cifra tutti i suoi attaccanti, a cominciare da Yuki Ishikawa , mvp della partita con 15 punti, un ace, il 65% in attacco e un block vincente, Semeniuk 12 punti a referto, Loser 10 ed Herrera 13.

Monza, nessuna impresa

Non riesce l’impresa alla Mint Vero Volley Monza contro l’Olympiacos Piraeus. Dopo quattro vittorie consecutive, la squadra maschile del Consorzio si ferma, cedendo per 3-1 (26-24, 26-24, 22-25, 25-21). Una prestazione altalenante per i brianzoli, che nel primo e secondo set hanno iniziato con determinazione ma sono stati rimontati dai padroni di casa nelle fasi cruciali. La terza frazione ha segnato un cambio di passo grazie agli ingressi del giovanissimo Frascio e di Di Martino, protagonisti nella vittoria del set per 22-25. Nel quarto parziale, dopo un avvio equilibrato, l’Olympiacos ha preso il controllo costringendo Monza a inseguire. Nonostante due match point annullati, i greci hanno chiuso set e partita. Mvp dell’incontro Pajenk. Comunque soddisfatto l’opposto Diego Frascio: «L’esordio in Champions League è stato un’esperienza incredibile. La partita purtroppo non è andata come volevamo, però ci servirà in vista della sfida di domenica contro Taranto». Domenica gara cruciale contro Taranto per tornare a fare punti e mettere in difficoltà una diretta rivale per non retrocedere. Gonfie vele per Milano che sfrutta il buon momento di forma e vince 3-0 in Belgio con il Roeselare. Partita senza grandi scossoni e resta in corsa per il primo posto nella Pool C, ma se la dovrà giocare con l’Aluron Zawiercie in Polonia. La nota più positiva è il convincente impiego di Tommaso Barotto, 19 anni, al posto di Ferre Reggers per fare turnover. Barotto è un talento in prospettiva per il ruolo di opposto con i suoi 2,12. Ieri sera ha messo a segno 18 punti con un 68% di efficienza. La corsa di Milano continua, quella di Monza no è compromessa. L’Europa parla sempre italiano.