Manfredi candidato unico alla presidenza dalla Fipav

ROMA- Ufficializzati i candidati, alla scadenza dei termini di presentazione delle candidature, che, il 22 e 23 febbraio 2025 a Rimini concorreranno per entrare nel Consiglio Federale della Federazione Italiana Pallavolo.

Unico candidato per la carica di presidente federale: l’attuale numero 1 federale, Giuseppe Manfredi.

Per ciò che riguarda il Consiglio Federale, invece, sono venti i candidati che si contenderanno i quattordici posti disponibili totali e così suddivisi per cariche:

2 vice presidenti

8 consiglieri federali

3 consiglieri rappresentante atleta di cui 2 donne

1 consigliere rappresentante tecnici

Con loro verrà eletto anche un presidente del collegio revisore dei conti.

Questo l’elenco dei candidati-

Presidente

Giuseppe Manfredi

Vicepresidenti

Massimo Sala

Elio Sità

Consiglieri Federali

Vincenzo Ammendola

Davide Anzalone

Stefano Bianchini

Silvano Brusori

Andrea Burlandi

Giuseppina Cenedese

Letizia Genovese

Giuseppe Lomurno

Marco Mari

Giusy Piredda

Luigi Saetta

Silvia Strigazzi

Consiglieri rappresentanti atlete/i

Andrea Abbiati

Antonella Di Cesare

Chiara Di Iulio

Enrica Merlo

Consigliere rappresentante tecnici

Vincenzo Santomassimo

Presidente del collegio revisore dei conti

Vincenzo Marranzini

Gaetano Napolione