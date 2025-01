Sylla carica Milano: “Pronte a dare tutto”

TORINO - Un altro bivio per il Vero Volley Milano. La Numia si prepara a giocare la partita cruciale della Pool C di Champions League contro la corazzata turca del VakifBank Istanbul. Due tra le migliori squadre d’Europa si ritrovano alle ore 20(diretta su DAZN e Sky Sport), al Palalido di Milano. In palio c’è molto: la prima classificata del girone accederà direttamente ai quarti di finale, evitando un turno aggiuntivo. Saltare direttamente ai quarti vuol dire poter riprogrammare gli allenamenti senza il peso di un altro doppio turno infrasettimanale e senza una trasferta. In un calendario oberato d’impegni sarebbe una vera manna. Ne è consapevole il tecnico Stefano Lavarini : "Un risultato positivo ci permetterebbe di accedere direttamente ai quarti di finale, evitando così una trasferta di Champions nella settimana della Final Four di Coppa Italia. Nonostante il fitto calendario delle ultime tre settimane, siamo riusciti a lavorare al completo. Ma ci aspetta un confronto contro una squadra di altissimo livello che ci offrirà l’opportunità di misurare i nostri miglioramenti".

La Numia all'esame Guidetti

Per conquistare la vetta della Pool, Milano dovrà vincere con un risultato netto, senza concedere alcun set oppure 3-1 e poi guardare il quoziente punti. All’andata le milanesi si erano arrese con un secco 3-0 in Turchia, subendo l’unica sconfitta nel loro percorso in Europa. Un risultato che dimostra quanto sia impegnativa partita che aspetta il Vero Volley. La formazione turca è sempre guidata da uno dei migliori tecnici italiani, Giovanni Guidetti Guidetti che ha dovuto fare fronte alla partenza di Gabi – approdata tra le fila di Conegliano. Però è arrivata da campionato italiano una campionessa olimpica del valore di Caterina Bosetti. Le altre novità sono la cinese Yuan e, dopo un breve periodo a Novara, la schiacciatrice Marina Markova. Tra le insostituibili Ozbay, Gunes e il libero Aykac Altintas. Quindi una squadra di notevole spessore, abituata a giocare nelle competizioni europee e affrontare situazioni roventi, come quella di questa sera in cui il vero Volley giocherà il tutto per tutto per strapparle il primato della Pool.

Sylla: "All'andata hanno pesato le assenze"

"All’andata non siamo riuscite a esprimerci al meglio - spiega la schiacciatrice Myriam Sylla - anche a causa di alcune assenze. Ora speriamo di riuscire a imporre il nostro gioco e il nostro ritmo, conquistando punti preziosi. Sono fiduciosa, perché stiamo lavorando bene. Sulla carta ce lo stiamo meritando, ora bisognerà farlo sul campo". Si tratta di una partita che sta diventando un classico con una ex eccellente come Paola Egonu, che ha vinto la Champions con la maglia del Vakif nel 2023, a Torino. Scandicci e Conegliano affrontano una serata meno impegnativa, almeno sulla carta. Scandicci riceve, alle 20, le polacche del BKS Bostik Zgo Bielsko-Biala, seconda forza della Pool E, ma con nove punti di distacco. Conegliano ospita il Resovia alle 20.30.