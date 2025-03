La Fipav ha ufficializzato gli staff delle nazionali

ROMA- In occasione della riunione odierna del Consiglio Federale è stata inaugurata la nuova sala che ospiterà, presso la sede di via Vitorchiano, le sedute dell'organo direttivo della Federazione Italiana Pallavolo.

Ad aprire i lavori è stato il presidente Giuseppe Manfredi che ha ribadito l'importanza di mettersi alle spalle i grandi risultati ottenuti nel quadriennio precedente e guardare al futuro, ponendosi sempre l'obiettivo di lavorare nel migliore dei modi per migliorare e far crescere ancora di più il movimento pallavolistico tricolore.

