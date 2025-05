Sarà a Mantova il primo appuntamento stagionale con l'S3

Sarà una giornata speciale, all’insegna dello sport e dello spirito Volley S3: attività inclusive, dinamiche e coinvolgenti pensate per avvicinare i più giovani alla pallavolo in un contesto di festa e condivisione.

A Mantova ci sarà anche una grande novità: per la prima volta verrà allestito il campo dedicato al Sitting Volley S3, il nuovo format inclusivo pensato per permettere a tutte e tutti di giocare da seduti, sperimentando la pallavolo da una prospettiva diversa ma altrettanto entusiasmante. L’evento è organizzato con la collaborazione del Comitato Territoriale di Mantova e del Comitato Regionale FIPAV Lombardia.

Il tour Volley S3 proseguirà poi il suo viaggio a Campobasso, dove farà tappa il 27 maggio lungo Corso Vittorio Emanuele. Dopo la pausa estiva, il Circuito riprenderà il 3 ottobre a Parma, nella splendida cornice del Parco Ducale, per poi arrivare alla Reggia di Caserta il 10 ottobre, in una giornata speciale realizzata in collaborazione con Komen Italia, e concludersi il 16 ottobre a Reggio Calabria, sul Lungomare Falcomatà.