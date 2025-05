Sitting Maschile: Nola vince il sesto scudetto di fila

POMIGLIANO D’ARCO (NAPOLI)- Nola si conferma, per il sesto anno di fila, Campione d'Italia di sitting volley, dimostrando ancora una volta di essere di un livello nettamente superiore alle altre concorrenti. Gli uomini di Pasciari oggi, davanti al pubblico amico del Pala Falcone di Pomigliano d'Arco, hanno superato 3-0 (25-17, 25-16, 25-16) con prestazione impeccabile che non ha lasciato alcuno scampo in nessun parziale agli avversari. Per Fermo si tratta della terza finale persa in pochi mesi contro Nola, prima di oggi, infatti, Ripani e compagni erano stati sconfitti anche in finale di Coppa Italia 2024 a Collecchio (PR) e in finale di Supercoppa Italiana 2024 a Petrignano d’Assisi (PG).

Da segnalare la presenza, alla cerimonia di premiazione, dei consiglieri federali Luigi Saetta, Giusy Piredda e Vincenzo Santomassimo,del vice presidente CR Fipav Campania Felice Vecchione e del presidente CT Fipav Napoli Carmine Menna.

Primo set ben amministrato dalla formazione guidata da Guido Pasciari. I campani prendono subito distanza dagli avversari (10-5, 18-10); Fermo non riesce a reagire e ad accorciare le distanze e si arrende con il punteggio finale di 25-17.

Nella seconda frazione l’Ortopedia i Santi Nola non abbassa il ritmo e conquista subito il +7 sul 9-2 costringendo coach Giacobbi a chiamare il primo time out. Fermo non riesce a controbattere, soffre il gioco proposto dalla formazione campana e va addirittura a -9 sul 20-11. Finale di parziale che sorride sempre a Ignoto e compagni che vincono 25-16 portandosi sul 2-0.

Terzo set che segue l’andamento dei precedenti due. Troppa Nola per Fermo. I campioni d’Italia in carica prendono subito le distanze (5-3, 13-10, 17-12), i marchigiani non riescono mai ad arginare gli avversari e si arrendono sul 25-16.