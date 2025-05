Sarà Campobasso ad ospitare il secondo appuntamento con l'S3

CAMPOBASSO- Martedì 27 maggio il circuito 2025 del Volley S3 si sposta in Molise. Campobasso, nel centralissimo Corso Vittorio Emanuele verranno allestiti i campi da gioco e il Villaggio per la seconda tappa del tour della Schiacciata, che segue l’apertura ufficiale di Mantova.

Protagonisti della giornata saranno i ragazzi, che potranno giocare con le reti abbassate, supportati da Andrea Lucchetta, master smart coach e tra gli ideatori del progetto, e Valerio Vermiglio, campione europeo con la Nazionale e smart coach, affiancati dagli smart coach del comitato FIPAV Molise.

Per tutti sarà un’intera giornata di sport e divertimento: al mattino con gli studenti delle scuole, mentre nel pomeriggio il testimone passerà alle società di pallavolo del territorio, che avranno la possibilità di di giocare.