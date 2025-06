Europei Sitting Volley 2025: definiti i gironi e i calendari

LA FORMULA FEMMINILE

Le squadre femminili qualificate sono nove, divise in due gironi, uno composto da quattro team e uno da cinque. Verrà eliminata solamente la quinta squadra classificata nella Pool B mentre le restanti otto, staccheranno il pass per i quarti di finale e si scontreranno 1 vs 4 e 2 vs 3.

POOL A | FEMMINILE

Ungheria, Polonia, Slovenia, Ucraina.

POOL B | FEMMINILE

Croazia, Francia, Germania, Italia, Olanda.

IL CALENDARIO FEMMINILE

28 LUGLIO

POOL B - Ore 12:30: Italia – Croazia

POOL B - Ore 14:15: Germania – Olanda

POOL A - Ore 14:30: Slovenia - Polonia

POOL A - Ore 16:15: Ungheria - Ucraina

POOL B - Ore 18:15: Francia – Croazia

29 LUGLIO

POOL B - Ore 10:30: Italia - Olanda

POOL B - Ore 12:30: Germania – Francia

POOL A - Ore 14:15: Slovenia - Ucraina

POOL B - Ore 16:00: Olanda – Croazia

POOL A - Ore 16:15: Ungheria - Polonia

30 LUGLIO

POOL B - Ore 10:15: Italia - Francia

POOL B - Ore 10:30: Germania – Croazia

POOL A - Ore 14:00: Ucraina - Polonia

POOL A - Ore 14:15: Ungheria - Slovenia

POOL B - Ore 16:00: Francia - Olanda

POOL B - Ore 16:15: Italia – Germania

31 LUGLIO: Quarti di Finale

1 AGOSTO: Semifinali

2 AGOSTO: Finali

LA FORMULA MASCHILE

Le compagini maschili partecipanti sono invece dodici, divise in due gironi da sei. Le ultime due classificate di ogni pool saluteranno anzitempo la manifestazione mentre le restanti otto saranno qualificate ai quarti di finale dove si scontreranno 1 vs 4 e 2 vs 3.

POOL A | MASCHILE

Croazia, Francia, Ungheria, Polonia, Turchia, Ucraina.

POOL B | MASCHILE

Bosnia e Herzegovina, Germania, Italia, Lettonia, Olanda, Serbia.

IL CALENDARIO MASCHILE

28 LUGLIO

POOL A – Ore 10:00: Polonia - Turchia

POOL B - Ore 10:15: Germania – Lettonia

POOL A – Ore 10:30: Croazia - Ucraina

POOL B - Ore 12:00: Bosnia ed Herzegovina - Italia

POOL A – Ore 12:15: Ungheria - Francia

POOL B - Ore 14:00: Serbia – Olanda

POOL A – Ore 16:00: Polonia - Ucraina

POOL B - Ore 17:00: Bosnia ed Herzegovina – Lettonia

POOL A – Ore 18:00: Ungheria - Turchia

POOL B - Ore 19:00: Germania – Olanda

POOL A – Ore 20:00: Croazia - Francia

POOL B - Ore 20:15: Serbia – Italia

29 LUGLIO

POOL A – Ore 10:00: Ungheria - Ucraina

POOL B - Ore 10:15: Bosnia ed Herzegovina – Olanda

POOL A – Ore 12:00: Croazia – Polonia

POOL B - Ore 12:15: Germania - Serbia

POOL A – Ore 14:00: Francia - Turchia

POOL B - Ore 14:30: Lettonia - Italia

POOL B - Ore 17:15: Bosnia ed Herzegovina – Serbia

POOL A – Ore 18:15: Ungheria - Polonia

POOL A – Ore 19:00: Croazia - Turchia

30 LUGLIO

POOL B - Ore 10:00: Germania - Italia

POOL B - Ore 12:00: Olanda – Lettonia

POOL A – Ore 12:15: Ungheria - Croazia

POOL A – Ore 12:30: Ucraina - Francia

POOL B - Ore 15:00: Bosnia ed Herzegovina - Germania

POOL B - Ore 17:00: Olanda - Italia

POOL B - Ore 18.00: Serbia – Lettonia

POOL A – Ore 18:15: Ucraina - Turchia

POOL A – Ore 19:00: Polonia - Francia

31 LUGLIO: Quarti di Finale

1 AGOSTO: Semifinali

2 AGOSTO: Finali