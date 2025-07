Sorteggiati i gironi della prossima Champions League

CHAMPIONS LEAGUE MASCHILE-

Non sarà facile per la Trentino Volley che inizierà la sua quattordicesima partecipazione al massimo torneo continentale per club, vinto già quattro volte, nella Pool A, che comprende i turchi dello Ziraat Bankkart Ankara (affrontati a marzo in semifinale di CEV Cup), i francesi del Tours e una squadra qualificata dai turni preliminari (in programma fra il 21 ottobre e il 27 novembre).

Impegni difficili anche per la Cucina Lube Civitanova, testa di serie della Pool E dove affronterà PGE Projekt Warszawa (POL), Volley Haasrode Leuven (BEL) e Montpellier HSC VB (FRA).

La Sir Sicoma Perugia è stata inserita nella pool C, con il BR Volleys (Ger) e i cechi del LviPraha, oltre una formazione proveniente dalle qualificazioni.

I gironi della Main Phase:

POOL A: Trentino Itas (Italia), Ziraat Bankkart Ankara (Turchia), Tours VB (Francia), vincitrice di un turno preliminare.

POOL B: Bogdanka LUK Lublin (Polonia), Galatasaray Istanbul (Turchia), Knack Roeselare (Belgio), Halkbank Ankara (Turchia).

POOL C: Berlin Recycling Volleys (Germania), Sir Sicoma Monini Perugia (Italia), VK Lvi Praha (Repubblica Ceca), vincitrice di un turno preliminare.

POOL D: Aluron CMC Warta Zawiercie (Polonia), SVG Lüneburg (Germania), Sporting CP Lisboa (Portogallo), Asseco Resovia Rzeszow (Polonia)

POOL E: Cucine Lube Civitanova (Italia), PGE Projekt Warszawa (Polonia), Volley Haasrode Leuven (Belgio), Montpellier HSC VB (Francia).

Squadre impegnate nei turni preliminari

TSV Raiffeisen Hartberg (Austria), Azzerrail Baku (Azerbaijan), OK Napredak Odzak (Bosnia ed Erzegovina), Mol Mursa Osijek (Croazia), Guaguas Las Palmas (Spagna), Akaa Volley (Finlandia), Olympiacos Piraeus (Grecia), MAV Foxconn Szekesfehervar (Ungheria), VC Strumica Strumica (Macedonia del Nord), Orion Stars Doetinchem (Olanda), Dinamo Bucuresti (Romania), ACH Volley Ljubljana (Slovenia), Radnicki Kragujevac (Serbia).

CHAMPIONS LEAGUE FEMMINILE-

Dopo un 2025 coronato con tre titoli europei, a bissare i successi del 2024, sei squadre saranno chiamate a confermare il dominio del campionato italiano di pallavolo sul continente. Per la prima volta non ci sarà bisogno di passare dalla WEVZA Cup: il passaggio dell’Igor Gorgonzola Novara in CEV Champions League, grazie alla wild card ottenuta, non solo ha permesso all’Italia di avere quattro squadre nella massima competizione europea, viste le conferme dell’A.Carraro Prosecco Doc Conegliano, della Savino Del Bene Scandicci e della Numia Vero Volley Milano; ma ha anche consentito il passaggio della Reale Mutua Fenera Chieri ’76 in CEV Cup, con la Megabox Ond. Savio Vallefoglia che debutterà invece in CEV Challenge Cup.

Il sorteggio, svoltosi a partire dalle 12, ha segnato il cammino della Top4 dell’ultimo campionato di Serie A. I gironi cominceranno tra il 25 e il 27 novembre, per poi proseguire a dicembre (seconda giornata tra il 2 e il 4) e a gennaio con ben tre turni (6-8, 13-15 e 27-29) prima di chiudersi nella prima settimana di febbraio. Come l’anno scorso, l’ultimo atto della Champions sarà una Final Four, in programma nel weekend del 2-3 maggio in sede da definire.

Le campionesse in carica della A.Carraro Prosecco Doc Conegliano, presenti al sorteggio con capitan Joanna Wolosz, che ha estratto i gironi della competizione maschile, sono state inserite nella Pool D, dove affronteranno le polacche del LKS Lodz, le tedesche del Dresdner SC e l’altra wild card della competizione, le turche dello Zeren Spor Ankara.

Pool A per la Savino Del Bene Scandicci, vice campionessa d’Europa. Sul cammino della squadra di coach Gaspari la penultima avversaria affrontata la passata stagione, il VakifBank Istanbul, battuto in occasione delle Semifinali nella Final Four della stessa Istanbul. A completare il girone le rumene dell’Alba Blaj e una tra le macedoni del Kisela Voda, le bosniache dello ZOK Gacko e le francesi del Volero Le Cannet, che affronteranno i turni preliminari.

Pool C per la Numia Vero Volley Milano, bronzo la passata stagione. Anche le ragazze di coach Lavarini affronteranno una squadra turca, la nuova Eczacibasi di coach Bregoli, poi le serbe del Lajkovac e un’altra qualificata dal turno preliminare tra le greche dell’Olympiacos, le belghe del Beveren e ungheresi dell’Obuda Budapest.

Infine, Pool B per l’Igor Gorgonzola Novara, inserita nello stesso girone del Fenerbahce di Alessia Orro. A completare il girone le polacche del Budowlani Lodz e la vincente della sfida preliminare tra le portoghesi del Benfica, le spagnole del Las Palmas e le slovene del Maribor.