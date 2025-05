Champions League. trionfa Conegliano

ISTANBUL (TURCHIA) -Con la vittoria di oggi alla Ulker Sport Arena di Istanbul nella finale di CEV Champions League contro la Savino del Bene Scandicci, la A. Carraro Prosecco DOC Conegliano ha conquistato la sua terza Champions League , la seconda consecutiva, il Quinto Trofeo stagionale dopo la Supercoppa, il Mondiale per Club, la Coppa Italia e lo Scudetto.

Per la prima volta nella storia del club, le Pantere conquistano 5 trofei in una singola stagione, completando uno strepitoso Grande Slam di successi. È un traguardo storico per il volley italiano, ci riuscì solo il Vakifbank Istanbul nella stagione 2017/18.

È la 22° gara di fila vinta in Champions League, un successo al culmine della quarta finale nelle ultime 5 edizioni della competizione, la A. Carraro Prosecco DOC ha vinto tutti i trofei delle ultime due stagioni, in Italia non ci era mai riuscito nessuno finora.

Dopo la vittoria di oggi nella bacheca del club gialloblù brillano 29 trofei dal 2012, anno di fondazione: 8 Scudetti, 3 Mondiali per Club, 3 Champions League, 7 Coppe Italia e 8 Supercoppe Italiane.

L’unica giocatrice presente a tutte le vittorie è la veterana Monica De Gennaro, che vince la sua terza Champions League al pari di Asia Wolosz, Gabi Guimaraes, Zhu Ting, Isabelle Haak e Sarah Fahr. Secondo successo, invece, per Marina Lubian, Khalia Lanier, Cristina Chirichella e Anna Bardaro; primo hurrà europeo per Nanami Seki, Katja Eckl, Merit Adigwe e Martyna Lukasik. Anche per coach Daniele Santarelli si tratta della terza CEV Champions League conquistata, nonché il 26° trofeo da capo-allenatore delle Pantere.

Zhu Ting, inoltre, diventa l’unica giocatrice della storia della pallavolo ad avere due stagioni da Grande Slam, con 5 trofei in un colpo solo.

Il tabellino-

A.CARRARO IMOCO CONEGLIANO – SAVINO DEL BENE SCANDICCI 3-0 (25-16, 25-21, 25-19)

A. CARRARO IMOCO CONEGLIANO: Braga Guimaraes 11, Zhu 14, Haak 21, Wolosz, Chirichella 7, Fahr 6, De Gennaro (L), Seki. Non entrate: Eckl (L), Lubian, Adigwe, Lanier, Lukasik, Bardaro. All. Santarelli.

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Herbots 5, Ognjenovic, Bajema, Nwakalor 5, Da Silva 5, Antropova 14, Castillo (L), Kotikova, Graziani, Ruddins 9. Non entrate: Ribechi (L), Mancini, Mingardi, Ung Enriquez. All. Gaspari.

ARBITRI: Simonovska, Szabo-Alexi.

Durata set: 20′, 25′, 22′; Tot: 67′