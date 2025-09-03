Tuttosport.com

Il Cisterna Volley fra le stelle del Premio Invictus

Giovedì 4 settembre, nella suggestiva cornice di Palazzo Caetani, una folta rappresentanza della squadra pontina, parteciperà alla serata di gala nella quale saranno svelate le opere finaliste che si contenderanno la vittoria
4 min
Premio InvictusCisterna
Il Cisterna Volley fra le stelle del Premio Invictus

CISTERNA DI LATINA (LATINA)- Nella suggestiva cornice della Corte del Palazzo Caetani di Cisterna di Latina tradizionale appuntamento giovedì 4 settembre alle ore 18.00 con la sesta edizione del Premio Sportivo Letterario Invictus, l’iniziativa che dal 2020 celebra lo storytelling sportivo e valorizza le storie di sport e di vita capaci di appassionare lettori e lettrici in tutta Italia. In pochi anni il Premio si è affermato come il più importante riconoscimento del settore per autori e case editrici, al punto da essere stato selezionato, insieme al Premio Strega e a Lucca Comics, per rappresentare i premi letterari italiani alla Fiera Internazionale del Libro di Francoforte, dove l’Italia è tornata ospite d’onore a 36 anni dall’ultima volta.

Nella partecipata serata di dopodomani saranno svelate le opere finaliste che si contenderanno la vittoria, valutate dall’autorevole giuria presieduta dal Presidente della Federazione Italiana Canottaggio Davide Tizzano e composta da figure di spicco del giornalismo, dello sport e delle istituzioni: Stefano Bizzotto, Elisabetta Caporale, Manuel Codignoni, Italo Cucci, Paola Fantato, Sandro Fioravanti, Xavier Jacobelli, Cristina Lenardon, Daniele Masala, Matteo Marani, Elena Pantaleo, Dario Ricci, Simona Rolandi, Mauro Grimaldi, Beniamino Quintieri e Sabrina Morelli.

Alla serata, sarà ospite d’onore una nutrita rappresentanza del Cisterna Volley. In platea, a ricevere l’applauso dei finalisti e del pubblico, ci saranno l’amministratore unico Cristina Cruciani, il Dg Candido Grande Direttore Generale, il team manager Danilo Cirelli, l’allenatore Daniele Morato e tre giocatori della squadra pontina: Filippo Lanza, Alessandro Fanizza e Tommaso Guzzo.

 Giunto alla sua sesta edizione, il Premio è organizzato dalla casa editrice Lab DFG, con la compartecipazione del Ministro per lo Sport e i Giovani, il sostegno del Gruppo FS, dei Comuni di Cisterna di Latina e Sermoneta, dell’Istituto del Credito Sportivo e Culturale, della Camera di Commercio di Frosinone Latina e della Fondazione Roffredo Caetani.

  Le opere finaliste di quest’anno sono: Il giallo del Tour – Beppe Conti (Minerva); Provaci ancora, Mister Cascione – Marco Marsullo (Feltrinelli); Senna: Le verità – Franco Nugnes (Minerva); F1 Backstage. Storie di uomini in corsa – Riccardo Patrese e Giorgio Terruzzi (Rizzoli); Il mio calcio eretico: dal trionfo con il Milan al lavoro con i giovani – Filippo Galli (Piemme Edizioni).

 Grande attesa anche per l’assegnazione, in programma stasera al Castello Caetani di Sermoneta, delle ambite menzioni degli Extra Invictus – Gruppo FS The Mobility Leader. I direttori delle testate Guerin Sportivo, Rai Radio Sport 1, Corriere dello Sport, Tuttosport, Sportitalia, Netweek, Pagine di sport, assegneranno una menzione speciale ai libri che, per intensità e qualità narrativa, meritano un riconoscimento unico. Il Premio Extra Invictus-Gruppo FS The Mobility Leader nasce per valorizzare opere che sanno andare oltre il semplice risultato, restituendo allo sport la sua dimensione epica, umana e letteraria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

