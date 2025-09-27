14:05

L'Italia è in finale!

Gli Azzurri piegano la Polonia 3-0 e tornano in finale! Annullati 2 match point.

14:04

3 match point!

Michieletto! L'Italia è a 3 match point dalla finale.

14:03

Porro! 23-21!

Grande scambio finalizzato da Porro.

14:00

Azzurri avanti! È un super Sani! 22-19

Gli uomini di De Giorgi si portano a +3 sulla Polonia! Sani trascinatore.

13:58

L'Italia pareggia! 18-18

Dopo una lunga rincorsa gli Azzurri pareggiano i conti e infiammano il finale di questo terzo set.

13:55

L'Italia pressa e accorcia: 15-17

Gli Azzurri provano a restare nel set e si portano a -2 dalla Polonia.

13:50

Gli Azzurri ci provano ma la Polonia guida il set: 14-10

L'Italia prova a rientrare nel set ma la Polonia continua a dominare il set.

13:45

L'Italia sbaglia troppo: 5-10

Troppi errori da parte degli Azzurri che perdono di qualità e vanno sotto per 5-10.

13:42

Altra ottima partenza della Polonia: 3-6.

La Polonia indovina l'approccio anche a questo parziale e si porta avanti per 6-3.

13:38

Si gira la caviglia di Romanò

Si ferma Romanò per una distorsione della caviglia. Nulla di grave per l'azzurro che viene raggiunto dal massaggiatore.

13:36

Riprende il match!

Ricomincia la sfida: Italia a un set dalla finale.

13:30

L'Italia vince il secondo set! 25-22

Va fuori l'attacco di Semeniuk con gli Azzurri che tornano in vantaggio. Poi, il challange chiesto dai polacchi e che non rileva alcun tocco e il contrattacco di Bottolo che chiude il secondo set!

13:27

Polonia avanti: 20-21

La Polonia spinge e rimonta lo svantaggio con Semeniuk.

13:23

Accorcia la Polonia: 19-20

I polacchi accorciano le distanze e si portano sul 19-20 con il bel primo tempo di Kochanowski e il mani out di Leon. Time out De Giorgi.

13:18

Ace Romanò e Bottolo! 18-14

Italia avanti di 4 punti grazie agli ace di Romanò e Bottolo intervallati dal pipe vincente di Michieletto.

13:12

Pareggio Azzurro: 10-10

L'Italia pareggia i conti trascinata dall'ace di Giannelli.

13:08

Pressione Italia: 6-6

Grande difesa degli Azzurri che pareggiano i conti grazie al muro fi Gargiulo su Semeniuk.

13:06

È subito Polonia: 2-5

Parte forte la Polonia che si porta sul 4-1 grazie al muro sul pipe di Bottolo. Poi, un altro errore di Sasak sul servizio e l'invasione di Bottolo.

13:01

Al via il secondo set!

Riprende il match: Italia avanti di 1 parziale.

12:57

L'Italia chiude il primo set! 1-0

Dopo un avvio di gara confuso da parte degli Azzurri, arriva la reazione degli uomini di De Giorgi che chiudono il primo parziale per 25-21: set point di Bottolo. Sul 24-20, la Polonia chiede il check per un possibile tocco del muro tricolore: ma il controllo convalida il punto dell'Italia.

12:54

La Polonia sbaglia le misure: +3 Italia

Gli Azzurri conducono per 23-20.

12:52

Italia avanti: 20-17

Grande reazione degli Azzurri che guadagnano il triplo vantaggio.

12:49

Gli Azzurri alzano l'asticella: 16-16

Muro su Leon, poi il diagonale vincente di Romanò per il 15-14 e la reazione polacca che pareggia i conti con Semeniuk.

12:44

Reazione Italia: 12-13

L'Italia accorcia ma la Polonia si mantiene avanti nel punteggio. L'attacco fuori di Sasak riduce lo svantaggio di 1 punto.

12:39

Italia nel pallone: Polonia avanti 10-7

Momento di confusione per l'Italia che va sotto per 8-6 dopo l'errore di Russo e i muri su Bottolo e Romanò. Poi, altri due regali che avvantaggiano la Polonia. De Giorgi chiama il time out.

12:36

Russo risponde a Huber: 3-3

L'Italia comincia con l'attacco fuori di Romanò. Segue il mani out di Michieletto per l'1-1, l'ottima difesa Azzurra, l'errore di Gargiulo e l'ace di Huber a cui risponde Russo con il primo tempo per il 3-3.

12:26

Inizia il match!

Attesa finita: comincia Italia-Polonia! In palio la finale del 28 settembre.

12:24

È il momento degli inni

Al via l'esecuzione degli inni nazionali. A breve l'inizio della semifinale fra Italia e Polonia.

12:24

Tutti gli ori del Mondiale

Questi tutti i trionfi nella storia della competizione, che istituita nel 1949 vede l'Italia con 4 ori dietro all'Urss.

Unione Sovietica : 6

: 6 Italia : 4

: 4 Brasile : 3

: 3 Polonia : 3

: 3 Cecoslovacchia : 2

: 2 Stati Uniti : 1

: 1 Germania Est: 1

12:17

De Giorgi: "Ci sono caratteri che non si vedono"

Queste le parole del ct della Nazionale sulla riedizione mondiale della sfida con la Polonia: "Noi siamo una squadra che sa essere agonista, che ci mette del suo dando sempre il massimo in campo con caratteri importanti all'interno. Ci sono caratteri che si vedono e quelli che non si vedono, ma ci sono. Sono tutti ragazzi con un'ottima predisposizione sia all'aspetto agonistico sia alla condivisione delle difficoltà e dei momenti".

12:10

Italia-Polonia: a che ora si gioca

La semifinale tra i campioni del mondo in carica e la Polonia avrà inizio alle ore 12.30 italiane.

12:04

Verso Euro 2026

L’Italia si prepara a ospitare per la sesta volta (la seconda consecutiva) il campionato europeo di pallavolo, che vedrà la Polonia difendere il titolo conquistato contro gli Azzurri nel 2023 a Roma (3-0). Queste le sedi designate: Napoli, Modena, Torino, Milano.

11:49

Italia: i difensori del titolo

Questi i 14 Azzurri che puntano a difendere il titolo nelle Filippine:

Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli.

Centrali: Simone Anzani, Gianluca Galassi, Giovanni Gargiulo, Roberto Russo.

Schiacciatori: Mattia Bottolo, Alessandro Michieletto, Luca Porro, Francesco Sani.

Opposti: Yuri Romanò, Kamil Rychlicki.

Libero: Fabio Balaso, Domenico Pace.

11:34

Il cammino dell’Italia al Mondiale

Fase a gironi

Italia- Algeria : 3-0 (25-13, 25-22, 25-17)

: 3-0 (25-13, 25-22, 25-17) Italia- Belgio : 2-3 (23-25, 20-25, 25-22, 25-21, 13-15)

: 2-3 (23-25, 20-25, 25-22, 25-21, 13-15) Italia-Ucraina: 3-0 (25-21, 25-22, 25-18)

Ottavi di finale

Italia-Argentina: 3-0 (25-23, 25-20, 25-22)

Quarti di finale

Italia-Belgio: 3-0 (25-13, 25-18, 25-18)

11:19

Italia-Polonia: i precedenti

Italia e Polonia si ritrovano dopo la finale di Nations League vinta dagli uomini di Grbic per 3-0 (25-22, 25-19, 25-14). Il bilancio complessivo dei precedenti riporta 15 vittorie degli Azzurri su 32 confronti. Oltre la finale di VNL e il mondiale del 2022, le due selezioni si sono contese anche la finale dell’Europeo nel 2023, quando la Polonia si aggiudicò il titolo con il finale di 3-0 (25-20, 25-21, 25-23).

11:05

Bulgaria in finale

Dall'altra parte del tabellone, la Bulgaria si è imposta per 3-1 sulla Repubblica Ceca (25-20, 23-25, 25-11, 25-22), qualificandosi per prima alla finale in programma il 28 settembre.

11:00

Il trionfo del 2022

Superato il Belgio, che nella fase a gironi si era imposto per 3-2, l’Italia riprende la marcia verso la difesa del titolo conquistato nel 2022 a Katowice in Polonia contro i padroni di casa, sconfitti per 3-1. Questa la formazione campione del mondo: 1 Pinali, 3 Recine, 5 Michieletto, 6 Giannelli, 7 Balaso, 8 Sbertoli, 12 Bottolo, 14 Galassi, 15 Lavia, 16 Romanò, 17 Anzani, 19 Russo, 24 Scanferla, 30 Mosca, Ct: De Giorgi. Questi invece i reduci del trionfo del 2022, che hanno risposto presente alla convocazione per le Filippine: Giannelli, Sbertoli, Balaso, Michieletto, Romanò, Anzani, Galassi, Russo e Bottolo.

Mall of Asia Arena, Pasay, Filippine.