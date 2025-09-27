L'Italia torna in finale! Gli Azzurri di Fefè De Giorgi superano la Polonia per 3-0 tornano all'ultimo atto del mondiale, dove dovranno difendere il titolo contro la Bulgaria, a sua volta uscita vincitrice per 3-1 dal confronto con la Repubblica Ceca: vendicato il ko in finale di Nations League.
14:05
L'Italia è in finale!
Gli Azzurri piegano la Polonia 3-0 e tornano in finale! Annullati 2 match point.
14:04
3 match point!
Michieletto! L'Italia è a 3 match point dalla finale.
14:03
Porro! 23-21!
Grande scambio finalizzato da Porro.
14:00
Azzurri avanti! È un super Sani! 22-19
Gli uomini di De Giorgi si portano a +3 sulla Polonia! Sani trascinatore.
13:58
L'Italia pareggia! 18-18
Dopo una lunga rincorsa gli Azzurri pareggiano i conti e infiammano il finale di questo terzo set.
13:55
L'Italia pressa e accorcia: 15-17
Gli Azzurri provano a restare nel set e si portano a -2 dalla Polonia.
13:50
Gli Azzurri ci provano ma la Polonia guida il set: 14-10
L'Italia prova a rientrare nel set ma la Polonia continua a dominare il set.
13:45
L'Italia sbaglia troppo: 5-10
Troppi errori da parte degli Azzurri che perdono di qualità e vanno sotto per 5-10.
13:42
Altra ottima partenza della Polonia: 3-6.
La Polonia indovina l'approccio anche a questo parziale e si porta avanti per 6-3.
13:38
Si gira la caviglia di Romanò
Si ferma Romanò per una distorsione della caviglia. Nulla di grave per l'azzurro che viene raggiunto dal massaggiatore.
13:36
Riprende il match!
Ricomincia la sfida: Italia a un set dalla finale.
13:30
L'Italia vince il secondo set! 25-22
Va fuori l'attacco di Semeniuk con gli Azzurri che tornano in vantaggio. Poi, il challange chiesto dai polacchi e che non rileva alcun tocco e il contrattacco di Bottolo che chiude il secondo set!
13:27
Polonia avanti: 20-21
La Polonia spinge e rimonta lo svantaggio con Semeniuk.
13:23
Accorcia la Polonia: 19-20
I polacchi accorciano le distanze e si portano sul 19-20 con il bel primo tempo di Kochanowski e il mani out di Leon. Time out De Giorgi.
13:18
Ace Romanò e Bottolo! 18-14
Italia avanti di 4 punti grazie agli ace di Romanò e Bottolo intervallati dal pipe vincente di Michieletto.
13:12
Pareggio Azzurro: 10-10
L'Italia pareggia i conti trascinata dall'ace di Giannelli.
13:08
Pressione Italia: 6-6
Grande difesa degli Azzurri che pareggiano i conti grazie al muro fi Gargiulo su Semeniuk.
13:06
È subito Polonia: 2-5
Parte forte la Polonia che si porta sul 4-1 grazie al muro sul pipe di Bottolo. Poi, un altro errore di Sasak sul servizio e l'invasione di Bottolo.
13:01
Al via il secondo set!
Riprende il match: Italia avanti di 1 parziale.
12:57
L'Italia chiude il primo set! 1-0
Dopo un avvio di gara confuso da parte degli Azzurri, arriva la reazione degli uomini di De Giorgi che chiudono il primo parziale per 25-21: set point di Bottolo. Sul 24-20, la Polonia chiede il check per un possibile tocco del muro tricolore: ma il controllo convalida il punto dell'Italia.
12:54
La Polonia sbaglia le misure: +3 Italia
Gli Azzurri conducono per 23-20.
12:52
Italia avanti: 20-17
Grande reazione degli Azzurri che guadagnano il triplo vantaggio.
12:49
Gli Azzurri alzano l'asticella: 16-16
Muro su Leon, poi il diagonale vincente di Romanò per il 15-14 e la reazione polacca che pareggia i conti con Semeniuk.
12:44
Reazione Italia: 12-13
L'Italia accorcia ma la Polonia si mantiene avanti nel punteggio. L'attacco fuori di Sasak riduce lo svantaggio di 1 punto.
12:39
Italia nel pallone: Polonia avanti 10-7
Momento di confusione per l'Italia che va sotto per 8-6 dopo l'errore di Russo e i muri su Bottolo e Romanò. Poi, altri due regali che avvantaggiano la Polonia. De Giorgi chiama il time out.
12:36
Russo risponde a Huber: 3-3
L'Italia comincia con l'attacco fuori di Romanò. Segue il mani out di Michieletto per l'1-1, l'ottima difesa Azzurra, l'errore di Gargiulo e l'ace di Huber a cui risponde Russo con il primo tempo per il 3-3.
12:26
Inizia il match!
Attesa finita: comincia Italia-Polonia! In palio la finale del 28 settembre.
12:24
È il momento degli inni
Al via l'esecuzione degli inni nazionali. A breve l'inizio della semifinale fra Italia e Polonia.
12:24
Tutti gli ori del Mondiale
Questi tutti i trionfi nella storia della competizione, che istituita nel 1949 vede l'Italia con 4 ori dietro all'Urss.
- Unione Sovietica: 6
- Italia: 4
- Brasile: 3
- Polonia: 3
- Cecoslovacchia: 2
- Stati Uniti: 1
- Germania Est: 1
12:17
De Giorgi: "Ci sono caratteri che non si vedono"
Queste le parole del ct della Nazionale sulla riedizione mondiale della sfida con la Polonia: "Noi siamo una squadra che sa essere agonista, che ci mette del suo dando sempre il massimo in campo con caratteri importanti all'interno. Ci sono caratteri che si vedono e quelli che non si vedono, ma ci sono. Sono tutti ragazzi con un'ottima predisposizione sia all'aspetto agonistico sia alla condivisione delle difficoltà e dei momenti".
12:10
Italia-Polonia: a che ora si gioca
La semifinale tra i campioni del mondo in carica e la Polonia avrà inizio alle ore 12.30 italiane.
12:04
Verso Euro 2026
L’Italia si prepara a ospitare per la sesta volta (la seconda consecutiva) il campionato europeo di pallavolo, che vedrà la Polonia difendere il titolo conquistato contro gli Azzurri nel 2023 a Roma (3-0). Queste le sedi designate: Napoli, Modena, Torino, Milano.
11:49
Italia: i difensori del titolo
Questi i 14 Azzurri che puntano a difendere il titolo nelle Filippine:
Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli.
Centrali: Simone Anzani, Gianluca Galassi, Giovanni Gargiulo, Roberto Russo.
Schiacciatori: Mattia Bottolo, Alessandro Michieletto, Luca Porro, Francesco Sani.
Opposti: Yuri Romanò, Kamil Rychlicki.
Libero: Fabio Balaso, Domenico Pace.
11:34
Il cammino dell’Italia al Mondiale
Fase a gironi
- Italia-Algeria: 3-0 (25-13, 25-22, 25-17)
- Italia-Belgio: 2-3 (23-25, 20-25, 25-22, 25-21, 13-15)
- Italia-Ucraina: 3-0 (25-21, 25-22, 25-18)
Ottavi di finale
- Italia-Argentina: 3-0 (25-23, 25-20, 25-22)
Quarti di finale
- Italia-Belgio: 3-0 (25-13, 25-18, 25-18)
11:19
Italia-Polonia: i precedenti
Italia e Polonia si ritrovano dopo la finale di Nations League vinta dagli uomini di Grbic per 3-0 (25-22, 25-19, 25-14). Il bilancio complessivo dei precedenti riporta 15 vittorie degli Azzurri su 32 confronti. Oltre la finale di VNL e il mondiale del 2022, le due selezioni si sono contese anche la finale dell’Europeo nel 2023, quando la Polonia si aggiudicò il titolo con il finale di 3-0 (25-20, 25-21, 25-23).
11:05
Bulgaria in finale
Dall'altra parte del tabellone, la Bulgaria si è imposta per 3-1 sulla Repubblica Ceca (25-20, 23-25, 25-11, 25-22), qualificandosi per prima alla finale in programma il 28 settembre.
11:00
Il trionfo del 2022
Superato il Belgio, che nella fase a gironi si era imposto per 3-2, l’Italia riprende la marcia verso la difesa del titolo conquistato nel 2022 a Katowice in Polonia contro i padroni di casa, sconfitti per 3-1. Questa la formazione campione del mondo: 1 Pinali, 3 Recine, 5 Michieletto, 6 Giannelli, 7 Balaso, 8 Sbertoli, 12 Bottolo, 14 Galassi, 15 Lavia, 16 Romanò, 17 Anzani, 19 Russo, 24 Scanferla, 30 Mosca, Ct: De Giorgi. Questi invece i reduci del trionfo del 2022, che hanno risposto presente alla convocazione per le Filippine: Giannelli, Sbertoli, Balaso, Michieletto, Romanò, Anzani, Galassi, Russo e Bottolo.