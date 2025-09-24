PESAY CITY (Filippine) - L' Italia di Fefé De Giorgi gioca una partita semplicemente fantastica e si qualifica alle semifinali dei Mondiali di Manila dove affronterà la vincente di Turchia-Polonia . Alla Mall of Asia Arena gli azzurri si prendono la rivincita contro il Belgio (che li aveva sconfitti nella fase a gironi) imponendosi per 25-13 , 25-18 , 25-18 Partita accorta, lucida ed aggressiva per l'Italia che dopo un primo set senza storia è stata messa alle corde nel secondo ma, nel momento cruciale, ha scavato il solco mostrando i muscoli resistendo agli assalti degli avversari. Solo nel 3° set il Belgio ha messo la testa avanti (6-4) per poi essere ripreso, sorpassato e rimesso all'angolo. Per De Giorgi gran prestazione di Giannelli , bravissimo nel differenziare il gioco, come testimoniano i numeri che vedono 11 punti per Michieletto, 10 per Russo, 9 per Bottolo, 7 per Romano, 5 per Gargiulo e 4 proprio per il capitano

11:29

Romanò: "Cattivi dal primo punto"

L'opposto: "Vorrei fare i complimenti loro per il grande Mondiale fatto. Oggi volevamo una specie di rivincita e lo abbiamo mostrato essendo cattivi dal primo all'ultimo punto. Non abbiamo lasciato l'occasione di avvicinarsi, quando giochiamo da Italia, è una conseguenza automatica che l'avversario vada in difficoltà. Va benissimo affrontare la Polonia, è un grande classico di questi anni, sono in buona serie contro di noi. Ultimamente hanno avuto la meglio un po' di volte, ma siamo sicuri che sarà una bella partita".

11:28

Giannelli: "Partita straordinaria"

Le parole del capitano: "Sono molto contento per la partita. Prima di questa c'era da capire cosa fare meglio e ci siamo riusciti. Sono contento per i ragazzi perché siamo tornati fra le prime quattro al mondo. Abbiamo fatto una partita straordinaria e non volevo lasciare nulla al caso. Sono competitivo e quando perdo, mi prendo la responsabilità, non tanto per me, ma per i ragazzi".

11:27

De Giorgi: "Adesso viene il bello!"

Il Ct nel post-partita: "Abbiamo fatto una partita di intensità ancora più alta. Stiamo crescendo e questo ci dà grande fiducia. Volevamo fare una partita diversa rispetto all'ultima sfida con il Belgio. I ragazzi sono stati bravissimi. Abbiamo fatto qualche cambiamento. La chiave del servizio è stata anche importante. Li abbiamo fatti giocare spesso lontani da rete. Siamo contenti di giocare ancora per la finale. Non è facile rimanere nell'eccellenza, adesso viene il bello. Vedremo chi affronteremo tra Polonia e Turchia".

10:56

ITALIA IN SEMIFINALE!!!

Ace di Roberto Russo e titoli di coda! L'Italia accede in semifinale!

10:54

Terzo se: Giannelli salva tutto ed è 23-16!

Simone Giannelli piazza due difese spettacolari e sulla difesa arriva la diagonale Bottolo che replica al punto successivo: 23-16!

10:52

Terzo set: Italia a 5 punti dalla semifinale (20-16)

Diagonale di Yuri Romanò: 20-16 Italia!

10:42

Terzo set: break Italia ed è 14-10!

Parziale di 4 punti consecutivi per gli Azzurri

10:39

Terzo set: L'italia la riprende, 10-9

Schiacciata sulla riga di Michieletto e gli Azzurri tornano al comando: 10-9!

10:34

Terzo set: Belgio avanti 6-4!

Per la prima volta nel match i belgi conducono portandosi sul 6-4

10:24

Secondo set Italia 25-18!

Il Belgio ci prova, dal -8 si porta sul -5 (23-18) ma la battuta fuori di Deroo vale il match-point e, come nel 1° set, muro vincente (Russo su Reggers) per chiudere la frazione. 6 punti per Russo, 5 a testa per Michieletto, Bottolo, Romanò e Gargiulo.

10:16

Secondo set: è fuga Italia sul 19-12

Super spike dalla seconda di Michieletto ed Azzurri che volano sul 19-12!

10:13

Secondo set: mini allungo Italia sul 16-11

Parallela di Romanò, schiacciata di Michieletto e Azzurri che cercano la fuga sul 16-11

10:08

Secondo set: Italia avanti ma Belgio in scia (12-8)

Deroo vuole strafare e schiaccia in rete per il 12-8 Azzurri

10:04

Secondo set: reazione Belgio (7-4)!

Due break point consecutivi per il Belgio con contrattacco di Deroo che vale il 4-7

10:00

Secondo set: Italia già in fuga (5-2)!

Buon avvio di seconda frazione per gli Azzurri che volano sul 5-2 con un altro grande muro firmato da Russo questa volta

9:53

Primo set Italia: 25-13

Prima frazione dominante per gli Azzurri! I numeri: 3 ace e 3 muri, 3 punti per Gargiulo, 2 a testa per Michieletto, Bottolo, Giannelli, Russo e Romanò.

9:45

Primo set ipotecato: 17-7 Italia!

Scavato il solco i ragazzi di De Giorgi non si girano più con il Belgio che non sa più cosa fare: +10!

9:43

Primo set: Azzurri in controllo (13-5)!

Larga la parallela di Reggers che poi viene murato al punto successivo! Mani fuori di Michieletto ed è 13-5 Italia che non concede nulla

9:40

Primo set: Italia scava il solco (9-4)!

Monster Block di Giannelli, servizio vicente (con l'aiuto del nastro) da parte di Romanò e gli azzurri adesso scavano il solco sul 9-4!

9:37

Primo set: mini fuga Italia (7-4)

Lunga la battuta di Reggers, lunga la diagonale di Desmet ed attacco vincente di Bottolono: gli azzurri provano a scappare sul 7-4!

9:34

1° set: partita in equilibrio (3-3)

Inizio equlibrato

9:24

Romanò: "Dentro o fuori"

Yuri Romanò, opposto azzurro, ci ha abituati ad entrare e trovare le risposte per lanciare l’Italia. Successe così agli Europei del 2021, quelli del Noi Italia, quando tirò fuori dalle secche la squadra con la Slovenia. E lo ha fatto contro l’Argentina, ottavi di finale del Mondiale che si sta svolgendo a Manila nelle Filippine, con una serie al servizio da ricordare nel terzo set. E oggi che i quarti di finale propongono la rognosa sfida con un Belgio gasato ci vorrebbe ancora una volta il suo tocco ispirato: "Rivincita? Onestamente no. È stata una sconfitta fastidiosa. Però non ci ha scottato tanto. Quello che cambia adesso è che questa volta è una partita dentro-fuori- Questo ci darà una spinta in più - aggiunge - Siamo cresciuti sia come squadra sia come singoli durante questo Mondiale. Penso che il nostro miglior potenziale lo dobbiamo ancora esprimere. Se continuiamo così è perfetto. Anche perché è stato un girone un po’ così, soprattutto per la partita con il Belgio. Però quella partita ci ha insegnato. Quindi speriamo soprattutto di rifarci"

9:15

Il Belgio di Zanini: che impatto!

Il Belgio è ai Mondiali come 5ª nel ranking FIVB tra le squadre non qualificate. Il prossimo anno la squadra allenata da Emanuele Zanini parteciperà sia alla Volley Nations League che all’Europeo, conquistato grazie a una qualificazione senza macchie con doppia vittoria nel girone sull’Austria e sull’Azerbaijan. L’impatto con il Mondiale per la squadra belga è stato devastante visto che è arrivata una vittoria inattesa soprattutto nelle dimensioni (3-0) contro l’Ucraina, ma soprattutto il 3-2 contro l’Italia che ha schiuso la porta del primo posto nel girone, certificato dal 3-0 rifilato all’Algeria.

9:00

De Giorgi: "Non è una rivincita"

Il Ct alla vigilia della partita predica calma: "L’approccio giusto sarà pensare a questa partita non come a una rivincita, sarà importante avere questo tipo di mentalità; quando si arriva a un quarto di finale non conta tanto se con quella squadra hai già perso o vinto nel girone, è una gara da dentro o fuori e ciò che hai fatto prima non cambia la natura della sfida. Vale per tutte le partite di questo livello. Abbiamo già affrontato il Belgio e quella partita ci ha sicuramente lasciato degli spunti, sia tecnici sia di atteggiamento e questi ci sono stati utili anche nelle gare successive. Ora però si riparte da zero, dobbiamo concentrarci su noi stessi, su quello che vogliamo fare in campo e su come attivare al meglio il nostro gioco, come abbiamo fatto finora"

Pesay City, FIlippine