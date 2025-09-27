L'Italia torna in finale! Gli Azzurri di Fefè De Giorgi superano la Polonia per 3-0 e tornano all'ultimo atto del mondiale, dove dovranno a contendere loro la difesa del titolo sarà la Bulgaria, a sua volta uscita vincitrice per 3-1 dal confronto con la Repubblica Ceca: vendicato il ko in finale di Nations League. Una prova di forza encomiabile del sestetto tricolore, che non concede neppure un set alla selezione favorita per il titolo, giocando da grande squadra e risolvendo le tante difficoltà dall'altra parte della rete. Prestazione eroica nel terzo set, con i campioni del mondo in carica - già reduci dal successo sul Belgio - costretti a inseguire i polacchi per gran parte del parziale ma senza mai perdere terreno e ribaltando poi le sorti della semifinale con il secondo dei tre match point conquistati messo a segno da Alessandro Michieletto: 25-21, 25-22, 25-23 lo score. Ultimo e storico appuntamento alle ore 12.30 di domenica 28 settembre. Queste le parole di Luca Porro, autore di il gran punto del 23-22: "È stata una partita speciale, non ho parole. Questa nazionale è di nuovo in finale, ora festeggiamo un pochino, poi ci concentriamo e pensiamo subito a domani. Ogni giocatore che entra cerca di farsi trovare pronto, anche portando energia, che può fare la differenza. Adesso facciamo stretching, poi ci mettiamo tutti assieme, domani sarà una battaglia come oggi, daremo sicuramente il massimo. Sappiamo che il livello è altissimo, ci sono state tante outsider, se non giochi al massimo perdi. Adesso calma, abbiamo raggiunto la finale, festeggiamo il giusto".