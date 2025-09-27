L'Italia torna in finale! Gli Azzurri di Fefè De Giorgi superano la Polonia per 3-0 e tornano all'ultimo atto del mondiale, dove dovranno a contendere loro la difesa del titolo sarà la Bulgaria, a sua volta uscita vincitrice per 3-1 dal confronto con la Repubblica Ceca: vendicato il ko in finale di Nations League. Una prova di forza encomiabile del sestetto tricolore, che non concede neppure un set alla selezione favorita per il titolo, giocando da grande squadra e risolvendo le tante difficoltà dall'altra parte della rete. Prestazione eroica nel terzo set, con i campioni del mondo in carica - già reduci dal successo sul Belgio - costretti a inseguire i polacchi per gran parte del parziale ma senza mai perdere terreno e ribaltando poi le sorti della semifinale con il secondo dei tre match point conquistati messo a segno da Alessandro Michieletto: 25-21, 25-22, 25-23 lo score. Ultimo e storico appuntamento alle ore 12.30 di domenica 28 settembre. Queste le parole di Luca Porro, autore di il gran punto del 23-22: "È stata una partita speciale, non ho parole. Questa nazionale è di nuovo in finale, ora festeggiamo un pochino, poi ci concentriamo e pensiamo subito a domani. Ogni giocatore che entra cerca di farsi trovare pronto, anche portando energia, che può fare la differenza. Adesso facciamo stretching, poi ci mettiamo tutti assieme, domani sarà una battaglia come oggi, daremo sicuramente il massimo. Sappiamo che il livello è altissimo, ci sono state tante outsider, se non giochi al massimo perdi. Adesso calma, abbiamo raggiunto la finale, festeggiamo il giusto".
14:05
L'Italia è in finale!
Gli Azzurri piegano la Polonia 3-0 e tornano in finale! Annullati 2 match point.
14:04
3 match point!
Michieletto! L'Italia è a 3 match point dalla finale.
14:03
Porro! 23-21!
Grande scambio finalizzato da Porro.
14:00
Azzurri avanti! È un super Sani! 22-19
Gli uomini di De Giorgi si portano a +3 sulla Polonia! Sani trascinatore.
13:58
L'Italia pareggia! 18-18
Dopo una lunga rincorsa gli Azzurri pareggiano i conti e infiammano il finale di questo terzo set.
13:55
L'Italia pressa e accorcia: 15-17
Gli Azzurri provano a restare nel set e si portano a -2 dalla Polonia.
13:50
Gli Azzurri ci provano ma la Polonia guida il set: 14-10
L'Italia prova a rientrare nel set ma la Polonia continua a dominare il set.
13:45
L'Italia sbaglia troppo: 5-10
Troppi errori da parte degli Azzurri che perdono di qualità e vanno sotto per 5-10.
13:42
Altra ottima partenza della Polonia: 3-6.
La Polonia indovina l'approccio anche a questo parziale e si porta avanti per 6-3.
13:38
Si gira la caviglia di Romanò
Si ferma Romanò per una distorsione della caviglia. Nulla di grave per l'azzurro che viene raggiunto dal massaggiatore.
13:36
Riprende il match!
Ricomincia la sfida: Italia a un set dalla finale.
13:30
L'Italia vince il secondo set! 25-22
Va fuori l'attacco di Semeniuk con gli Azzurri che tornano in vantaggio. Poi, il challange chiesto dai polacchi e che non rileva alcun tocco e il contrattacco di Bottolo che chiude il secondo set!
13:27
Polonia avanti: 20-21
La Polonia spinge e rimonta lo svantaggio con Semeniuk.
13:23
Accorcia la Polonia: 19-20
I polacchi accorciano le distanze e si portano sul 19-20 con il bel primo tempo di Kochanowski e il mani out di Leon. Time out De Giorgi.
13:18
Ace Romanò e Bottolo! 18-14
Italia avanti di 4 punti grazie agli ace di Romanò e Bottolo intervallati dal pipe vincente di Michieletto.
13:12
Pareggio Azzurro: 10-10
L'Italia pareggia i conti trascinata dall'ace di Giannelli.
13:08
Pressione Italia: 6-6
Grande difesa degli Azzurri che pareggiano i conti grazie al muro fi Gargiulo su Semeniuk.
13:06
È subito Polonia: 2-5
Parte forte la Polonia che si porta sul 4-1 grazie al muro sul pipe di Bottolo. Poi, un altro errore di Sasak sul servizio e l'invasione di Bottolo.
13:01
Al via il secondo set!
Riprende il match: Italia avanti di 1 parziale.
12:57
L'Italia chiude il primo set! 1-0
Dopo un avvio di gara confuso da parte degli Azzurri, arriva la reazione degli uomini di De Giorgi che chiudono il primo parziale per 25-21: set point di Bottolo. Sul 24-20, la Polonia chiede il check per un possibile tocco del muro tricolore: ma il controllo convalida il punto dell'Italia.
12:54
La Polonia sbaglia le misure: +3 Italia
Gli Azzurri conducono per 23-20.
12:52
Italia avanti: 20-17
Grande reazione degli Azzurri che guadagnano il triplo vantaggio.
12:49
Gli Azzurri alzano l'asticella: 16-16
Muro su Leon, poi il diagonale vincente di Romanò per il 15-14 e la reazione polacca che pareggia i conti con Semeniuk.
12:44
Reazione Italia: 12-13
L'Italia accorcia ma la Polonia si mantiene avanti nel punteggio. L'attacco fuori di Sasak riduce lo svantaggio di 1 punto.
12:39
Italia nel pallone: Polonia avanti 10-7
Momento di confusione per l'Italia che va sotto per 8-6 dopo l'errore di Russo e i muri su Bottolo e Romanò. Poi, altri due regali che avvantaggiano la Polonia. De Giorgi chiama il time out.
12:36
Russo risponde a Huber: 3-3
L'Italia comincia con l'attacco fuori di Romanò. Segue il mani out di Michieletto per l'1-1, l'ottima difesa Azzurra, l'errore di Gargiulo e l'ace di Huber a cui risponde Russo con il primo tempo per il 3-3.
12:26
Inizia il match!
Attesa finita: comincia Italia-Polonia! In palio la finale del 28 settembre.
12:24
È il momento degli inni
Al via l'esecuzione degli inni nazionali. A breve l'inizio della semifinale fra Italia e Polonia.
12:24
Tutti gli ori del Mondiale
Questi tutti i trionfi nella storia della competizione, che istituita nel 1949 vede l'Italia con 4 ori dietro all'Urss.
- Unione Sovietica: 6
- Italia: 4
- Brasile: 3
- Polonia: 3
- Cecoslovacchia: 2
- Stati Uniti: 1
- Germania Est: 1
12:17
De Giorgi: "Ci sono caratteri che non si vedono"
Queste le parole del ct della Nazionale sulla riedizione mondiale della sfida con la Polonia: "Noi siamo una squadra che sa essere agonista, che ci mette del suo dando sempre il massimo in campo con caratteri importanti all'interno. Ci sono caratteri che si vedono e quelli che non si vedono, ma ci sono. Sono tutti ragazzi con un'ottima predisposizione sia all'aspetto agonistico sia alla condivisione delle difficoltà e dei momenti".
12:10
Italia-Polonia: a che ora si gioca
La semifinale tra i campioni del mondo in carica e la Polonia avrà inizio alle ore 12.30 italiane.
12:04
Verso Euro 2026
L’Italia si prepara a ospitare per la sesta volta (la seconda consecutiva) il campionato europeo di pallavolo, che vedrà la Polonia difendere il titolo conquistato contro gli Azzurri nel 2023 a Roma (3-0). Queste le sedi designate: Napoli, Modena, Torino, Milano.
11:49
Italia: i difensori del titolo
Questi i 14 Azzurri che puntano a difendere il titolo nelle Filippine:
Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli.
Centrali: Simone Anzani, Gianluca Galassi, Giovanni Gargiulo, Roberto Russo.
Schiacciatori: Mattia Bottolo, Alessandro Michieletto, Luca Porro, Francesco Sani.
Opposti: Yuri Romanò, Kamil Rychlicki.
Libero: Fabio Balaso, Domenico Pace.
11:34
Il cammino dell’Italia al Mondiale
Fase a gironi
- Italia-Algeria: 3-0 (25-13, 25-22, 25-17)
- Italia-Belgio: 2-3 (23-25, 20-25, 25-22, 25-21, 13-15)
- Italia-Ucraina: 3-0 (25-21, 25-22, 25-18)
Ottavi di finale
- Italia-Argentina: 3-0 (25-23, 25-20, 25-22)
Quarti di finale
- Italia-Belgio: 3-0 (25-13, 25-18, 25-18)
11:19
Italia-Polonia: i precedenti
Italia e Polonia si ritrovano dopo la finale di Nations League vinta dagli uomini di Grbic per 3-0 (25-22, 25-19, 25-14). Il bilancio complessivo dei precedenti riporta 15 vittorie degli Azzurri su 32 confronti. Oltre la finale di VNL e il mondiale del 2022, le due selezioni si sono contese anche la finale dell’Europeo nel 2023, quando la Polonia si aggiudicò il titolo con il finale di 3-0 (25-20, 25-21, 25-23).
11:05
Bulgaria in finale
Dall'altra parte del tabellone, la Bulgaria si è imposta per 3-1 sulla Repubblica Ceca (25-20, 23-25, 25-11, 25-22), qualificandosi per prima alla finale in programma il 28 settembre.
11:00
Il trionfo del 2022
Superato il Belgio, che nella fase a gironi si era imposto per 3-2, l’Italia riprende la marcia verso la difesa del titolo conquistato nel 2022 a Katowice in Polonia contro i padroni di casa, sconfitti per 3-1. Questa la formazione campione del mondo: 1 Pinali, 3 Recine, 5 Michieletto, 6 Giannelli, 7 Balaso, 8 Sbertoli, 12 Bottolo, 14 Galassi, 15 Lavia, 16 Romanò, 17 Anzani, 19 Russo, 24 Scanferla, 30 Mosca, Ct: De Giorgi. Questi invece i reduci del trionfo del 2022, che hanno risposto presente alla convocazione per le Filippine: Giannelli, Sbertoli, Balaso, Michieletto, Romanò, Anzani, Galassi, Russo e Bottolo.