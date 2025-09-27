Italia-Bulgaria finale, quando si gioca: Mondiali Volley, dove vederli in tv

Un ultimo passo verso la gloria, questo manca all'Italia che sfida la Bulgaria nella finale del Mondiale di volley in corso nelle Filippine . Dopo le convincenti vittorie per 3-0 contro il Belgio nei quarti di finale e contro la fortissima Polonia in semifinale , la Nazionale di De Giorgi cerca il secondo titolo mondiale consecutivo dopo quello del 2022. A Pasay, sobborgo di Manila, gli azzurri affrontano una nazionale bulgara dalla grande tradizione e che non ha avuto passi falsi in questa rassegna iridata. L'Italia può puntare al quinto mondiale della sua storia, mentre la Bulgaria (dal 2024 allenata dall'italiano Gianlorenzo Blengini , ct degli azzurri dal 2015 al 2021) non ne ha mai vinti, pur essendo arrivata 5 volte sul podio.

Italia-Bulgaria, quando e dove vederla

L'Italia affronterà la Bulgaria nella finale dei Mondiali di volley 2025 domani, domenica 28 settembre, alle ore 12.30 italiane (le 18.30 nelle Filippine) nella Mall of Asia Arena. La finale sarà trasmessa in diretta televisiva, dalle 12:30, su Rai 2 e in streaming su Raiplay, Dazn e VBTV.

Le parole di De Giorgi

"La Bulgaria è una squadra che ha meritato di arrivare in finale, un po' a sorpresa, nel senso che dall'altra parte c'erano squadre forti che sono state eliminate, ma non per demerito loro: la Bulgaria ha giocato molto bene". Il ct dell'Italvolley Ferdinando De Giorgi guarda alla finale dei Mondiali contro la Bulgaria: "È una squadra talentuosa, forte, e quindi anche domani dobbiamo prepararci a una partita da giocare fino alla fine". "Con la Polonia - ricorda De Giorgi - ultimamente stiamo giocando un sacco di partite importanti, perché quando si arriva alla fase finale dei tornei giocare contro la Polonia vuol dire che ci si gioca qualcosa di serio. Come è capitato oggi; a volte sono stati bravi loro, oggi siamo stati più bravi noi. Abbiamo tenuto duro nei momenti in cui loro hanno provato con grande forza tra battuta, muro, attacco a rientrare. Noi non ci siamo scomposti, anche quando abbiamo subito due o tre punti in momenti delicati. La squadra è rimasta sempre molto lucida, con l'idea chiara di cosa doveva fare per uscirne".