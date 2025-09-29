Il Volley S3 farà tappa a Parma

PARMA- Il circuito dell'S3 , la grande kermesse organizzata dalla Fipav che porta nelle piazze di tutta Italia il volley dedicato ai più piccoli, farà tappa a Parma . Dopo la pausa estiva, venerdì 3 ottobre sarà il giardino pubblico di Parco Ducale il suggestivo teatro del Tour della Schiacciata che regalerà sorrisi ed emozioni ai giovanissimi studenti e ai piccoli atleti delle società di pallavolo del territorio.

Dopo Mantova e Campobasso, la nuova tappa è in programma nel Parco Ducale che, per la città, rappresenta un autentico scrigno di interessanti monumenti: il Palazzo del Giardino, progettato dal Vignola in stile rinascimentale cinquecentesco, ma anche la Palazzina Eucherio Sanvitale, la Fontana del Trianon e le Serre Comunali in stile liberty.

Protagonisti della giornata saranno i ragazzi, che potranno giocare con le reti abbassate appositamente, supportati da Andrea Lucchetta, master smart coach e tra gli ideatori del progetto, e Valerio Vermiglio, campione europeo con la Nazionale e testimonial del progetto, affiancati dagli smart coach del comitato FIPAV Parma.

Per tutti sarà un’intera giornata di sport e divertimento. Nel segno del gioco di squadra, del divertimento e dell’inclusione, visto che da quest’edizione il Volley S3 introduce una novità importante: il Sitting Volley S3 che arricchisce i giochi propedeutici alla schiacciata, accanto a Spikeball e Sitting Spikeball. Un’opportunità in più per tutti di vivere la pallavolo dalla stessa prospettiva, giocando, divertendosi e schiacciando insieme.

Dopo Mantova, Campobasso e Parma, il Tour della Schiacciata toccherà poi la Reggia di Caserta, il 10 ottobre, con la tappa speciale in collaborazione con Komen Italia per la Race for the cure, per poi concludersi il 16 ottobre a Reggio Calabria, sul Lungomare Falcomatà.

Il Circuito 2025 può contare su importanti partner: ESA con il Progetto IRIDE, EBRI, Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Campagna Amica (Coldiretti), Susan G. Komen Italia, Decathlon e Rai Kids.