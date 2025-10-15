Sitting Volley: due sconfitte azzurre alla World Cup

FORT WAYNE (STATI UNITI)- Dopo il brillante esordio contro gli USA la nazionale femminile di Sitting Volley subisce un pesante stop nella seconda uscita nella World Cup di Sitting Volley che si sta giocando a Fort Wayne (Indiana, Stati Uniti D’America). Le azzurre di D'Aniello si sono arrese in quattro set 3-1 (25-20, 19-25, 25-21, 26-24) al Canada.

Bosio e compagne torneranno sul parquet del Plassman Athletic Center di Turnstone questa sera, sempre alle ore 21.30, per sfidare il Brasile nella terza uscita di questo torneo internazionale.

Il tabellino-

ITALIA-CANADA 1-3 (20-25, 25-19, 21-25, 24-26)

ITALIA: Bosio 12, Ceccon 4, Battaglia 6, Cirelli 20, Ceccatelli 10, Bellandi 8, Biasi (L). Barigelli, Moggio. N.e.: Desini, Sarzi Amadè. All. D’Aniello.

CANADA: Lang 11, Skyrpan 2, Peters 20, Wright 4, Chisolm 3, Lepp 15, Dunn (L). Wong, McCreesh 8. N.e.: Sexton, Coates, Neal. All. Ban.

Durata set: 23’, 22’, 23’, 26’.

Italia: a 13, 11 bs, 10 mv, 32 et

Canada: a 4, 12 bs, 13 mv, 30 et

IL CALENDARIO DELLE AZZURRE

Italia-USA 3-2 (18-25, 18-25, 25-22, 25-17, 16-14)

Italia-Canada 1-3 (20-25, 25-19, 21-25, 24-26)

14/10 ore 21.30: Italia-Brasile

15/10 ore 21.30: Italia-Olanda

16/10 ore 21.30: Italia-Germania

*Orari di gioco italiani.

Non riesce a cambiare rotta la nazionale maschile di sitting volley, impegnata a Fort Wayne, Indiana (Stati Uniti), nella World Cup 2025. Dopo la sconfitta subita all’esordio contro il Kazakistan e dopo aver perso di misura il tie-break contro la Francia, durante la notte italiana gli azzurri sono stati sconfitti 0-3 (15-25, 14-25, 17-25) dagli Stati Uniti nella terza uscita della manifestazione. Federico Ripani e compagni non sono riusciti a reagire di fronte a una formazione solida e ben organizzata come quella statunitense, brava a scappare via e a imporre il proprio ritmo fin dalle prime battute.

Il tabellino-

14 OTTOBRE

ITALIA-STATI UNITI 0-3 (15-25, 14-25, 17-25)

ITALIA: Di Ielsi 1, Ripani 7, Cordioli 1, Nadai 1, Invernizzi 1, Ignoto 5, Mangiacapra (L). Crocetti 2, Dalpane 2, Dalmasso 1, Orsolini. N.e. Cornacchione. All. Marchesi.

STATI UNITI: Roberts 4, Kremer 3, Stuck 8, Aman 3, Duda 8, Upp 7, Dadgastar (L). Regan 1, Wilson, Onusko 2, Parks 2, Curtis. N.e. Gaupp, Rockrick, Surowiec. All. Walker.

Durata: 18', 21', 21'.

Italia: a 3, bs 14, mv 2, et 37.

Stati Uniti: a 7, bs 8, mv 5, et 25.

CALENDARIO E RISULTATI DEGLI AZZURRI

12 OTTOBRE

Italia-Kazakistan 0-3 (15-25, 23-25, 10-25)

13 OTTOBRE

Italia-Francia 2-3 (25-22, 14-25, 21-25, 25-23, 15-17)

14 OTTOBRE

Italia-Stati Uniti 0-3 (15-25, 14-25, 17-25)

Ore 19:30, Italia-Thailandia

15 OTTOBRE

Ore 21:30, Italia-Polonia

17 OTTOBRE

Ore 00:00, Italia-Canada

*orari di gioco italiani