Civitanova-Trento: una sfida mondiale

TORINO - Da un bigmatch all’altro. Dopo aver sostenuto una maratona con Perugia domenica, Civitanova ospita questa sera l’ Itas Trentino , alle 20.30 su Rai Sport per la terza giornata di campionato . Uno scontro di altissimo livello tra le due formazioni che hanno disputato la serie di Finale Scudetto 2024/25 . l’Itas viaggia a punteggio pieno ed è in vetta, insieme a Verona, dopo i successi su Cisterna e Padova. In classifica la Lube ha 4 punti dopo l’affermazione nel derby delle Marche e il tie-break perso a Perugia. Una vittoria permetterebbe a Civitanova di riagganciare il treno delle grandi in un campionato. Nelle prime due uscite i biancorossi hanno dato un saggio della loro potenza di fuoco dai nove metri, realizzando 22 ace in due gare. I trentini, invece, hanno attaccato con percentuali importanti senza concedere set. "Il calendario non ci aiuta - spiega il campione del mondo Mattia Bottolo - perché dopo la maratona a Perugia, serata in cui mi è sembrato di giocare due partite in una volta, ospiteremo una rivale ostica come l’Itas Trentino. I tempi sono sempre stretti, ma abbiamo lavorato per recuperare energie e contro i Campioni d’Italia cercheremo di disputare un’altra partita importante per la nostra crescita".

Le altre sfide di giornata

A Monza andrà in scena una sfida già bollente tra il Vero Volley e la neopromossa MA Acqua S.Bernardo Cuneo che ha già incamerato quattro punti. Non così i padroni di casa che sono ancora a zerto punti e devono vincere a tutti i costi, anche per scacciare il fantasma di una stagione come quella scorsa con la salvezza raggiunta solo alla fine. Lo conferma il tecnico Massimo Eccheli: "Contro Cuneo per noi sarà già una gara fondamentale, dovremo essere focalizzati con l’obiettivo di vincere". I biancoblù arrivano all’appuntamento forti dell’entusiasmo generato dalla convincete vittoria contro Cisterna. Una serata di gloria in cui è stato celebrato nel migliore dei modi il ritorno a giocare nel palazzetto di casa contro Cisterna in tre set, partita che ha generato grande entusiasmo per il record personale di Ivan Zaytsev, ex Monza, che ha superato i 6.000 punti in carriera, e ha portato insieme al palleggiatore Michele Baranowicz un notevole contributo di esperienza al gioco della squadra. Turno impreziosito anche da derby della via Emilia n. 22 all’orizzonte con live streaming su DAZN. Al PalaBancaSport la Gas Sales Bluenergy Piacenza, avanti 11-10 nei precedenti, ospita la Valsa Group Modena, che ha prolungato il contratto di coach Alberto Giuliani fino al 2028. Due squadre alla ricerca di conferme che hanno dimostrato di sapere reagire alla sconfitta patita nel primo turno. Infine una partita caldissima, quella tra Cisterna e Gottazzolina che mette punti pesanti in palio per la corsa alla salvezza che quest’anno si annuncia particolarmente combattuta.