Monviso ha carattere: "Ripartiamo così"

Tolti i “quattro denti del giudizio” – così aveva definito mister Michele Marchiaro l’inizio terribile di campionato, come calendario, della Wash4Green Monviso, subito messa di fronte alle “big four” della A1 – la vera stagione delle pinerolesi è iniziata ieri con lo scontro diretto contro l’Eurotek Laica Uyba Busto Arsizio, che ha visto Akrari e compagne rompere il tabù del PalaBus Company, dove finora non avevano mai vinto, imponendosi per 3-1 sulle bustocche. Un successo sia di carattere che di gioco per il Monviso, che ha saputo tenere salde le redini di un incontro più ostico di quanto dica lo score, non uscendo mai dal match nei momenti di difficoltà, anzi alimentando le proprie ambizioni quando ha dovuto tirare fuori le unghie. Non era facile mettersi dietro un primo quarto di torneo faticoso – perché erano arrivate anche sconfitte non preventivate con Perugia e Cuneo – e dare una sterzata al cammino. Le piemontesi ci sono riuscite con personalità. La vittoria allevia l’ansia di prestazione, dando seguito alle buone intenzioni con i fatti. La lunga rincorsa alla qualificazione alla Coppa Italia è avviata. La trasferta di mercoledì in casa di San Giovanni Marignano dovrà confermare i progressi. A muro la formazione di Marchiaro ha dominato (9-1), al servizio ha siglato 7 ace (5 di Davyskiba) e in difesa ha lavorato bene tenendo vivi palloni importanti. Una Malual meno fallosa del solito, con 20 punti si è aggiudicata il premio di MVP. Prova di sostanza per l’anima della squadra, l'imprescindibile Davyskiba (19 punti). Sylves pungente sia a muro (4) che dai 9 metri, pomeriggio gagliardo nella doppia fase per D’Odorico con 12 punti e un cruciale contributo in seconda linea. Una Moro dal 71% di efficienza in ricezione ha consentito a Battistoni di giostrare il gioco in modo eccellente. Eurotek Laica Uyba dalla poca consistenza offensiva e dai tanti passaggi a vuoto, con tanti errori banali. Due i momenti cruciali. Nel primo set, l’affermazione ai vantaggi (27-25) del Monviso è arrivata dopo una lunga rincorsa (12-16; 18-22), con il 22-22 firmato da un ace di Davyskiba e dal mani out di D’Odorico. Dopo aver annullato con Dodson un set-point, D’Odorico e l’errore di Obossa hanno fissato il sorpasso piemontese. Nel quarto set, la Wash4Green ha saputo derubricare la brutta 3ª frazione, togliendo subito ogni velleità di tie-break a Busto con un approccio aggressivo e lucido che le ha permesso di scappare sul 13-5 e di gestire il gap a proprio favore fino al 25-14. «Siamo entrate in campo con un atteggiamento deciso. L’avversario ci ha infastidito ma abbiamo reagito bene - spiega Malual - . Dopo il terzo set siamo riuscite a non perdere il focus e a rimanere concentrate. In battuta e col muro-difesa siamo riuscite a prevalere».