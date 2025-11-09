Festeggiano Milano, Monviso, Perugia e Firenze

Terzo posto confermato per la Numia Vero Volley Milano, che vince una gara molto complicata in casa della Honda Cuneo Granda Volley, che si conferma avversario ostico per tutte. Grande equilibrio nei primi due set, che prendono alternativamente la strada delle due contendenti: 23-25 per Milano la prima frazione, 25-21 per le padrone di casa nella seconda. Ma dal terzo set, le ragazze di coach Lavarini alzano i giri del motore e diventano imprendibili, imponendosi 15-25 e 16-25. Ottima la distribuzione di Bosio, che manda in doppia cifra quattro compagne: l’MVP Piva, 14 punti (50%), capitan Egonu, 16, Lanier, 15, e Danesi, 14 con 4 muri. Per Cuneo, 19 punti a firma Diop.

Stesso risultato anche in favore della Wash4Green Monviso Volley contro l’Eurotek Laica Uyba e de Il Bisonte Firenze contro l’Omag-MT San Giovanni in M.no. Al Pala Bus Company, le pinelle vengono trascinate dai 39 punti combinati dell’MVP Malual (20) e di Davyskiba (19), mettendo la testa avanti nel tiratissimo primo set (27-25), e poi vincendo senza patemi seconda e quarta frazione (26-16 e 25-14), inframezzate da un terzo parziale a marca bustocca (19-25). Al Pala BigMat, le romagnole mettono a dura prova le padrone di casa conquistando il primo set 22-25 e poi combattendo alla pari nelle altre frazioni, cedendo però 25-23, 27-25 e 25-21. A fare la differenza, oltre ai 33 errori della squadra di coach Bellano, la grande giornata di Valoppi, determinante in seconda linea, i 15 muri delle fiorentine e i 39 punti del duo Knollema-Bukilic. Dall’altro lato del campo, si distinguono invece Piovesan (23) e Kochurina (19).

Ma la vera sorpresa del weekend arriva dal PalaBarton dove una bellissima Bartoccini Mc Restauri Perugia ottiene due punti incredibili superando al tie-break l’Igor Gorgonzola Novara. Una partita che vive di tante fasi: dall’inizio totalmente in mano alle piemontesi, capaci di imporsi 14-25 al primo set, fino alla fase centrale in cui le ragazze di coach Giovi vincono il secondo set 25-20 e poi il primo dei due testa a testa 29-27. Il primo perché, dopo il pareggio piemontese 20-25 del quarto set che vale il pareggio e il tie-break, le due squadre danno vita ad un’equilibratissima frazione che prende la via di Perugia dopo un tiratissimo 19-17. Prestazioni superlative delle tre laterali umbre: 20 punti per l’opposta Williams, 21 per l’MVP Perinelli e 22 per una solidissima Gardini. Non bastano a coach Bernardi i 18 punti di Alsmeier e Baijens (6 muri) e le doppie cifra di Ishikawa (14), Herbots (12) e Mims (12).

Wash4green Monviso Volley - Eurotek Laica Uyba

ittoria doveva essere e vittoria è stata. La Wash4Green Monviso Volley centra l’obiettivo dell’ottava giornata di campionato superando la Eurotek Laica Uyba 3-1. Tre punti d’oro che consentono a Bussoli e compagne di muovere la classifica e festeggiare la prima vittoria casalinga. Dopo un avvio equilibrato guidato dalle bustocche, le padrone di casa piazzano l’allungo solo nel finale vincendo di misura. Segue un secondo parziale dominato dalle gialloblù poi nel terzo la squadra di Barbolini riapre i giochi ma perde d’intensità nel quarto set lasciando troppi spazi al Monviso che ne approfitta per salire in cattedra e chiudere con un ampio margine di vantaggio. A muro la formazione di Marchiaro domina (9-1), dai nove metri sigla 7 ace (5 della sola Davyskiba) contro i 3 delle bustocche e in difesa lavora bene tenendo in gioco palloni importanti. 20 punti per la Mvp Malual, seguita da una grande Anna Davyskiba (19). Sylves a muro domina e D’Odorico con i suoi 12 punti lavora bene sia in prima che seconda linea. Moro consente a Battistoni di giostrare il gioco in maniera eccellente. Nella metà campo ospite Parra è la più proficua (16 punti), in doppia cifra anche Obossa che chiude con 12 punti.

Nel primo set la Eurotek mette subito le distanze con Eckl dai nove metri (2-5). Davyskiba tiene la Wash4Green in scia (5-7) ma alcuni errori nella metà campo di casa fanno salire le ospiti a +5 (6-11). Marchiaro chiama allora il primo time out. Busto difende il vantaggio, la pipe di Obossa è precisa e potente e vale il 12-16. Parra sfrutta bene le mani del muro firmando il 18-22. Un mini break riporta le gialloblù a -2 (20-22) e Barbolini ferma subito il gioco. Ace di Davyskiba e mani out di D’odorico per il 22-22. Il finale è un testa a testa serrato, la spunta il Monviso 27-25 con Obossa che manda out.

Si riparte e la Wash4Green ricomincia sulla scia positiva del finale del primo set. Sylves a muro ferma prima Parra poi Gennari (8-3) e Davyskiba dai nove metri piazza due punti diretti che valgono il +8 (13-5). La diagonale stretta di Malual non perdona (15-7) e Barbolini è costretto a chiamare il secondo time out. È ancora Davyskiba a far male alla ricezione ospite (22-13) con Malual che in prima linea è brava a murare Parra per il set point. Ci pensa poi D’Odorico a chiudere il monologo gialloblù 25-16.

Partono forte nel terzo periodo Bussoli e compagne (4-2). Dodson ferma Battista per il +3 (6-3). La Eurotek rimane agganciata alle padrone di casa, Parra in pipe segna il 10-9 e Battista in prima linea mura Malual per il punto della parità (11-11) poi è Torcolacci dai nome metri a siglare il sorpasso. Marchiaro prova a fermare la corsa delle bustocche ma Parra incalza (11-14). È D’Odorico ad interrompere il turno al servizio della centrale ospite e riportare palla nella propria metà campo. Seki di seconda intenzione piazza il punto del 17-19 innescando un buon break (17-22). L’ace di Torcolacci riapre i giochi (19-25).

Nel quarto parziale la Wash4Green parte determinata con l’intenzione di chiudere la gara. Dodson ferma Obossa (5-1) poi D’Odorico in pipe segna il 9-3. Senza muro Sylves schianta il pallone per il 13-5. Battista prova a tenere il gioco le sue ma il divario è troppo ampio e le padrone di casa non concedono più nulla ad una arrendevole Busto Arsizio. Malual mette le mani sul pallone che vale vittoria e tre punti (25-14).

I protagonisti-

Adhu Malual (Wash4green Monviso Volley)- « Oggi siamo entrate in campo con un atteggiamento deciso e determinato, volevamo portarci a casa i tre punti. L’avversario ci ha messo in difficoltà in varie situazioni ma noi abbiamo sempre reagito bene. Nonostante la sconfitta nel terzo set siamo riuscite a non perdere il focus e rimanere concentrate come nel primo e secondo. Soprattutto in battuta e in fase muro-difesa siamo riuscite a metterle in difficoltà. Lavoriamo tanto per questo, è il nostro punto di forza ».

Valeria Battista (Eurotek Laica Uyba)- « Ci servivano punti ed è stato un peccato aver lasciato andare così la partita, soprattutto il finale di primo set, dove eravamo in una situazione vantaggiosa, ma siamo state frettolose: senza togliere merito a Monviso, credo che siano stati tanti i nostri demeriti. Abbiamo provato a riaprirla con grinta, ma abbiamo poi difeso molto poco, mentre Monviso ha mostrato un muro-difesa molto efficace, meritando la vittoria ».

Il tabellino-

WASH4GREEN MONVISO VOLLEY – EUROTEK LAICA UYBA 3-1 (27-25 25-16 19-25 25-14) – WASH4GREEN MONVISO VOLLEY: Davyskiba 19, Sylves 9, Malual 20, D’odorico 12, Dodson 8, Battistoni 1, Moro (L), Harbin 1, Bridi, Bussoli, Akrari. Non entrate: Siftar, Scialanca, Reknere (L). All. Marchiaro.

EUROTEK LAICA UYBA: Van Avermaet 3, Seki 1, Parra 16, Eckl 7, Obossa 12, Gennari 1, Pelloni (L), Battista 7, Torcolacci 6, Diouf. Non entrate: Metwally, Parlangeli, Schmit, Rigamonti (L). All. Barbolini.

ARBITRI: Brunelli, Vagni.

Durata set: 28′, 21′, 24′, 22′; Tot: 95′.

MVP: Adhuoljok John Majak Malual (Wash4green Monviso Volley)

Spettatori: 935.

Bartoccini-Mc Restauri Perugia - Igor Gorgonzola Novara

Giornata memorabile al Pala Barton Energy dove domenica 9 novembre, in ben due ore e 45 minuti di gioco, una grande Bartoccini MC Restauri Perugia piega al tie-break la Igor Gorgonzola Novara dopo una sfida veramente interminabile. I parziali lo testimoniano: 14-25, 25-20, 29-27, 20-25 e 19-17.

Le Black Angels sono un diesel e, dopo un primo parziale dominato dalle piemontesi, iniziano lentamente a prendere campo, pareggiando prima i conti e poi svoltando con un terzo set chiuso ai vantaggi. Nel quarto Novara ha uno spunto migliore e si va al tie-break, dove le ragazze di Giovi non mollano e rispondono colpo su colpo anche quando Novara mette il muso davanti.

Si chiude ai vantaggi con un colpo dei soliti di Gardini (22 punti e top scorer della gara), ma un plauso ad una Elena Perinelli che conquista meritatamente l’Mvp con 21 punti e tanti colpi geniali in momenti topici del match. Williams ne mette 20, mentre sono 8 punti per una Bartolini in gran spolvero, ma oggi ci vorrebbe un premio gara per tutto il gruppo. Nota di merito per una Sirressi che ritrova la titolarità e si toglie lo sfizio anche di un punto importantissimo favorito dall’incertezza delle ragazze di Bernardi.

Nel primo set Novara mette subito le cose in chiaro. Le Black Angels faticano a reggere l’urto delle piemontesi e il divario si fa subito importante (6-14). Entra Fiesoli per Gardini, Perinelli prova a rimettere in carreggiata Perugia. In campo anche Markovic e Turlà per Ricci e Williams. Alsmeier e Bonifacio tengono in quota Novara che conserva un buon vantaggio (11-19). Il proseguo del set è all’insegna del dominio della Igor che chiude con un netto 14-25.

Nel secondo set la musica cambia. Perugia entra in campo più convinta e Novara se ne accorgere. Black Angels avanti al primo parziale e piemontesi pronte a tallonare (10-9). Le ragazze di Bernardi sono meno precise a rete e Williams non perdona (13-9). La numero 22 mette a segno due ace consecutivi, Perugia crede nel pari (16-11). Gardini suona la carica (21-16), Williams la segue. Sirressi salva due palloni alla sua maniera. Ishikawa è l’ultima ad arrendersi con tre punti consecutivi (23-19). Perinelli e Williams rimettono tutto in discussione (25-20).

Nel terzo set Perugia dà continuità a quanto di buono ha fatto nel primo. Soprattutto in avvio (4-1). Novara ci mette un po’ a carburare. Gardini è tra le più attive e si procede punto a punto. Novara trascinata da Baijens ed Ishikawa prova la staccata (11-16). Perugia non si perde d’animo, Lemmens c’è: il set è di nuovo in discussione (20-21). Alsmeier cerca lo scatto, ma c’è sempre Gardini. Perinelli trova il pari (23-23) e risponde a Bonifacio (24-24). Ishikawa non è precisa, Perugia sogna (29-27).

Nel quarto set Novara reagisce e ritrova il gioco dei momenti migliori. Baijens e Alsmeier suonano la carica, ma Perugia c’è e non molla (13-15). Gardini e Perinelli sono in serata, le Black Angels provano il colpaccio (17-20). Bartolini è fallosa e Markovic colpisce la rete. Novara sente odore di tie-break (20-25).

Al tie-break è punto a punto. Ishikawa tiene in vita Novara, ma non ha fatto i conti con Gardini (10-10). Alsmeier lancia le piemontesi (11-13). Perinelli non si arrende (13-13), Lemmens trova il 14-14. Alsmeier ci prova, poi ancora Perinelli (15-15). C’è il punto di Sirressi, ma è sempre parità (17-17). Primo tempo di Bartolini, il Pala Barton esplode (19-17).

I protagonisti-

Elena Perinelli (Bartoccini-Mc Restauri Perugia)- « Siamo molto soddisfatte della vittoria e del modo in cui l’abbiamo ottenuta. Sono contenta del riconoscimento e di come ho giocato. All’inizio non bene, poi sono migliorata. Ora dobbiamo dare continuità ed evitare passi falsi come quello di Firenze ».

Giulia Leonardi (Igor Gorgonzola Novara)- « Sono molto amareggiata e delusa, perché abbiamo disputato un primo set da manuale e poi ci siamo innervosite perché loro son cresciute in difesa e noi non trovavamo soluzioni per andare a segno. Loro hanno lavorato benissimo in mani-out, soprattutto le due bande, e ci è mancato un po' tutto perché a muro abbiamo subito troppo, in difesa non siamo state lucide e poi in battuta siamo calate quando invece, in avvio, avevamo fatto anche lì la differenza ».

Il tabellino-

BARTOCCINI-MC RESTAURI PERUGIA - IGOR GORGONZOLA NOVARA 3-2 (14-25 25-20 29-27 20-25 19-17) –

BARTOCCINI-MC RESTAURI PERUGIA: Gardini 22, Bartolini 8, Williams 20, Perinelli 21, Lemmens 6, Ricci 1, Sirressi (L), Markovic 3, Fiesoli, Kump, Turla'. Non entrate: Mazzaro, Recchia (L). All. Giovi.

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Mims 12, Herbots 12, Baijens 18, Cambi 2, Alsmeier 18, Bonifacio 9, Leonardi (L), Ishikawa 14, Carraro 1, Melli, Squarcini. Non entrate: Costantini, De Nardi (L), Tolok. All. Bernardi.

ARBITRI: Armandola, Verrascina.

Durata set: 25', 29', 37', 31', 29'; Tot: 151'.

MVP: Elena Perinelli ( Bartoccini-Mc Restauri Perugia)

Spettatori: 1.352

Honda Cuneo Granda Volley - Numia Vero Volley Milano

Torna al successo la Numia Vero Volley Milano che – nel match valido per l’ottava giornata del girone di andata – esce dal Palazzo dello Sport di Cuneo con l’intera posta in palio. Tre sono dunque i punti che si sono aggiudicate Egonu e compagne, che si sono imposte con il parziale di 1-3 (23-25; 25-21; 15-25; 16-25) sulla Honda Cuneo Granda Volley, formazione che per i primi due set ha tenuto testa alle ragazze di coach Lavarini. È partita nel migliore dei modi la gara di Milano che nella prima frazione ha tenuto le redini del gioco fino al giro di boa, quando le cuneesi – con Diop (top scorer di serata con 19 punti), Pucelj e Rivero – hanno messo pressione alle ospiti che, nonostante il tentativo di rientro delle padrone di casa, si sono aggiudicate il parziale. Passaggio a vuoto nel secondo set per la Numia, che non è riuscita ad esprimere la propria pallavolo e ha ceduto ai colpi avversari. Le due successive frazioni sono state in discesa per Vero Volley che ha ritrovato fluidità e ritmo riuscendo a prevalere sulle biancorosse che, nonostante la prestazione positiva della loro opposta, si sono arrese al gioco di Milano. MVP del match una super Rebecca Piva, schierata nuovamente titolare, a segno con 14 punti e efficace in seconda linea. Quasi tutte le attaccanti della Numia hanno chiuso in doppia cifra – Egonu 16 punti, Lanier 15, Danesi 14 – sintomo di un’ispirata Bosio. Da segnalare l’esordio nella massima serie per la giovane centrale Modesti, subentrata a Sartori nel corso del secondo set.

La Honda Cuneo Granda Volley di coach Salvagni schiera la capitana Signorile con Diop sulla sua diagonale, Rivero e Pucelj schiacciatrici, al centro Cecconello e Keene; Bardaro libero.

Novità nel sestetto della Numia Vero Volley Milano, con Piva titolare in coppia con Lanier. Confermata la diagonale Bosio-Egonu, così come il reparto centrali con Danesi e Sartori. Libero Fersino.

Partenza sprint per Milano che con una positiva Sartori dai nove metri fa registrare un parziale di 0-5. Trovano il break le padrone di casa che non riescono però a ricucire lo svantaggio, complice il buon lavoro della Numia in fase di muro-difesa e contrattacco. Bosio smista la palla a tutte le sue attaccanti, con Egonu e Piva che mettono a terra palloni importanti (7-13). Diop tiene viva Cuneo che strappa qualche punto senza però fermare la corsa delle ragazze di Lavarini, che allungano nuovamente: 11-17 e sospensione di gioco per la panchina di casa. Al rientro la formazione di coach Salvagni, con una buona battuta di Diop e gli attacchi di Pucelj trova l’aggancio sul 18-18 e il primo vantaggio del set sul 20-19. Botta e risposta nel finale, con il muro di Danesi che chiude 23-25.

È la Cuneo Granda ad avere in mano la situazione in avvio di seconda frazione, con il break guadagnato che tiene avanti Signorile e compagne di due lunghezze (6-4). Cecconello e Diop sono decisive in questa prima metà di parziale e permettono alle piemontesi di volare sul 12-8, punteggio che costringe coach Lavarini a interrompere il gioco. Si mantiene in scia Milano, che commette però qualche errore di troppo al servizio non riuscendo così a colmare il gap (15-13). Continua ad inseguire la Numia che sul 16-20 inserisce Miner in battuta e Modesti su Sartori, con la numero 6 di Milano all’esordio in massima serie. Mega rally sul 22-19, ma è la Honda Cuneo ad avere la meglio con Rivero; la stessa schiacciatrice mette a segno l’attacco che vale il 25-21 che riporta i conti in parità.

Nel terzo set riparte con il sestetto schierato all’inizio del match la Numia, che tiene la testa avanti (6-8) faticando però ad entrare in partita. È capitan Egonu a fare la voce grossa e a dare la carica alle compagne che trovano il giusto sistema e ritmo di gioco che le porta sul 10-14. Chiama l’interruzione coach Salvagni, che vuole provare ad interrompere il trend positivo delle meneghine; non riesce l’intento della panchina piemontese che, sotto i colpi di Piva e Lanier, vede Milano scappare sul 13-20. Il buon lavoro fatto dalla Numia Vero Volley durante il set viene premiato, con le ragazze di coach Lavarini che rimangono lucide e senza pressioni si aggiudicano il parziale (15-25), chiuso da Sartori con un ace.

Vuole chiudere velocemente la pratica Milano che scende in campo nel quarto set con un approccio diverso: 1-5 per le ospiti, che continuano con la loro marcia interrotta solo sul 3-8. Le Gatte provano a rispondere con Pucelj e la solita Diop, ma i tentativi delle biancorosse sono vani: è Vero Volley a tenere ben saldo il controllo della frazione e al giro di boa Egonu e compagne sono avanti 7-14. Si avvia verso la fine il match, con una Cuneo che sembra ormai aver alzato bandiera bianca; troppi gli errori gratuiti delle piemontesi che, nel finale, non riescono a reagire e cedono ai colpi di Egonu e di tutti i terminali di attacco meneghini. A chiudere il set è l’attacco dal centro di Danesi (16-25), che pone fine alla partita portata a casa da Milano con il punteggio di 1-3.

I protagonisti-

Noemi Signorile (Honda Cuneo Granda Volley)- « Siamo partite molto bene nei primi due set. Peccato per il primo, perché avremmo avuto una chance per fare punti. Dopodiché Milano ha alzato i giri e aumentato la qualità. Quando loro giocano così diventa molto difficile, ma noi abbiamo mostrato comunque buone cose in avvio ».

Emma Cagnin (Numia Vero Volley Milano)- « È stata una partita tosta e non facile per noi, che stiamo iniziando a sentire un po' la stanchezza di un calendario molto fitto. Siamo partite molto bene nel primo set, poi abbiamo avuto qualche calo nel secondo parziale che meritatamente Cuneo ha portato a casa. Brave comunque poi a reagire, nonostante non fossimo al 100% della forma: 3 punti importantissimi, torniamo ora subito in palestra a preparare la sfida contro Firenze di mercoledì, altra gara intensa in cui andremo a caccia di punti per la classifica ».

Il tabellino-

HONDA CUNEO GRANDA VOLLEY – NUMIA VERO VOLLEY MILANO 1-3 (23-25 25-21 15-25 16-25) –

HONDA CUNEO GRANDA VOLLEY: Signorile, Rivero 10, Cecconello 6, Diop 19, Pucelj 12, Keene 8, Bardaro (L), Martinez 2, Magnani, Allaoui. Non entrate: Atamah, Koulisiani, Marring, Pritchard (L). All. Salvagni.

NUMIA VERO VOLLEY MILANO: Piva 14, Sartori 9, Bosio 3, Lanier 15, Danesi 14, Egonu 16, Fersino (L), Cagnin 1, Gelin, Miner, Modesti. Non entrate: Kurtagic (L), Plak, Pietrini. All. Lavarini.

ARBITRI: Piana, Papadopol.

Durata set: 26′, 25′, 20′, 23′; Tot: 94′.

MVP: Rebecca Piva (Numia Milano)

Spettatori: 2651.

Il Bisonte Firenze - Omag-Mt San Giovanni In Marignano

Seconda vittoria casalinga consecutiva per Il Bisonte Firenze, che batte 3-1 una combattiva Omag-Mt San Giovanni in Marignano e prosegue il suo magic moment: adesso le partite consecutive a punti sono sette, e ne hanno fruttati ben 13, che dopo otto giornate valgono un bellissimo sesto posto. Una classifica da vedere e da gustarsi, anche se la partita con le romagnole, trascinate da Piovesan (23 punti) e Kochurina (19 col 57% in attacco) è stata tutt’altro che facile: nel secondo set, sotto 0-1, le bisontine hanno rimontato dal 21-23 al 25-23, nel terzo hanno anche annullato un set point, e anche nel quarto hanno dovuto soffrire fino al 20-20, per poi chiudere 25-21. MVP la grande ex del match, il libero Sofia Valoppi, solidissima in ricezione (80% di efficienza) e in difesa, ma oggi sono state importanti anche le ragazze della panchina, da Bukilic, entrata a metà primo set e capace di chiudere da top scorer con 20 punti, a Kacmaz, che dopo il suo ingresso alla fine del secondo set ha piazzato 6 punti con 3 attacchi e 3 muri.

Coach Chiavegatti schiera Morello in palleggio, Zuccarelli opposto, Villani e Knollema in banda, Acciarri e Malešević al centro e Valoppi nel ruolo di libero, mentre Bellano, privo dell’infortunata Panetoni, risponde con Straube in regia, Edinara opposto, Nardo e Piovesan in posto quattro, Kochurina e Caruso al centro e Tellone libero.

L’inizio è favorevole alle ospiti, con Il Bisonte che fa fatica a mettere palla a terra e la Omag che ne approfitta per salire sul 4-7 con l’errore di Acciarri, a seguito del quale arriva il primo time out per Chiavegatti: l’attacco out di Edinara riavvicina Firenze (7-9), subito dopo però San Giovanni dilaga di nuovo con Piovesan (7-12) e allora Chiavegatti prova il doppio cambio con Agrifoglio e Bukilic per Zuccarelli e Morello, con la sua squadra che comincia a reagire e Bellano che sul 14-16 (errore di Edinara) decide di parlarci su. Sul 17-19 entra Ortolani per Edinara, l’errore di Piovesan vale il 18-19, poi però Nardo trova il mani out del 19-22 e Chiavegatti è costretto a fermare il gioco: un attacco out di Nardo porta Il Bisonte sul 21-22, San Giovanni però tiene il cambio palla e trova il 22-24 con la fast di Kochurina, per poi chiudere 22-25 con la diagonale di Nardo (8 punti nel set).

Nel secondo rimangono in campo Bukilic e Ortolani, e stavolta il primo break è fiorentino con l’ace di Knollema e il muro di Villani su Caruso (6-3): San Giovanni si riavvicina subito con Kochurina (7-6), Nardo impatta con la pipe (9-9) e Piovesan sorpassa sull’11-12, poi si entra in una lunghissima fase punto a punto, con l’attacco out di Piovesan che regala di nuovo il sorpasso a Il Bisonte sul 19-18 e Bellano che ferma il gioco, per poi inserire Nicolini e Brancher per Ortolani e Straube sul 19-19. San Giovanni rimette la testa avanti con Piovesan (20-21), entra Kacmaz per Malesevic e sul 21-22 di Nardo Chiavegatti spende il time out, ma al rientro Brancher mura Villani per il 21-23: la stessa Villani reagisce (22-23), i due errori di fila in attacco di Nardo e Brancher valgono il 24-23, poi Bellano chiude il doppio cambio ma sul set point è un altro errore punto (13 nel set), stavolta di Kochurina, a regalare il 25-23.

Nel terzo rimane in campo Kacmaz, e Il Bisonte prova subito ad allungare con Knollema e Bukilic (5-2), con Bellano che ferma il gioco: la Omag rosicchia qualcosa ma Firenze riesce a mantenere con ordine un discreto gap (14-11 di Bukilic), poi però l’errore della stessa Bukilic vale il 17-16, e un altro errore in attacco di Villani regala il 19-19, sul quale Chiavegatti è costretto a chiamare il time out: Bellano inserisce Bracchi per Nardo e la stessa Bracchi trova l’attacco del sorpasso (20-21), poi si procede punto a punto fino al 23-23, quando Piovesan procura il set point, subito annullato da Knollema (24-24). Sull’errore di Piovesan il set point stavolta è di Firenze (25-24), Bellano chiama time out e al rientro Piovesan annulla (25-25), ma Knollema ne procura un altro (26-25) e il muro di Bukilic (nove punti nel set) vale il 27-25.

Nel quarto c’è Bracchi per Nardo, e proprio lei costruisce il primo break (3-5), poi un errore in ricezione delle bisontine su una sua battuta permette a Piovesan di firmare il 6-9 e Chiavegatti chiama time out: al rientro Knollema accorcia col muro dell’8-9, poi un’invasione delle romagnole vale la parità dopo un lungo inseguimento (13-13), ma San Giovanni ritrova il + 2 con due punti di fila di Bracchi (13-15). Le bisontine non mollano e impattano sul 16-16 con l’errore di Piovesan, poi Morello mura Bracchi per il 17-16, e Knollema (sette punti nel set) si rende protagonista di un grande show, trovando il 19-18 al quarto attacco di fila e poi il 20-18 con un monster block, provocando il time out di Bellano: al rientro Kochurina impatta col muro del 20-20, poi Bukilic mette giù due palloni importantissimi per il 22-20 e il video check certifica l’invasione aerea del 23-20, con Bukilic che procura tre match point (24-21) e Acciarri che chiude subito al primo col monster block del 25-21.

I protagonisti-

Federico Chiavegatti (Allenatore Il Bisonte Firenze)– « Sicuramente è stata una bellissima vittoria: abbiamo conquistato tre punti importantissimi, ed è stata una battaglia come ci aspettavamo. Venivamo da una settimana difficile, ma le ragazze in un momento di stanchezza e di difficoltà sono state di nuovo brave a compattarsi e a tirare fuori tutto quello che avevano: molte di loro hanno stretto i denti per i crampi e per i problemi avuti in settimana o risalenti al tour de force precedente, quindi c’è solo da fare i complimenti a tutte loro per quello che hanno fatto oggi ».

Anna Piovesan (Omag-Mt San Giovanni In Marignano)- « Stasera credo che soprattutto in difesa non siamo state costanti. In certi momenti non c’eravamo proprio. Forse avremmo potuto fare qualche break in più e sicuramente, con un po’ più di continuità, la partita avrebbe potuto prendere un’altra piega. Peccato, perché secondo me il secondo set sarebbe potuto essere molto interessante. In attacco lo abbiamo un po’ buttato via, perdendo lucidità nei momenti chiave. Dobbiamo imparare a essere più fredde: ci vuole tempo, non è un segreto che siamo una squadra molto giovane. Non è una giustificazione, ma ci stiamo lavorando. Per quanto riguarda questa stagione in A1, credo che dovremo concentrarci soprattutto sul servizio, che va stabilizzato perché è determinante, e sulla ricezione. Ma in generale tutto è a un livello più alto, quindi dobbiamo migliorare in ogni aspetto.».

Il tabellino-

IL BISONTE FIRENZE - OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO 3-1 (22-25 25-23 27-25 25-21) –

IL BISONTE FIRENZE: Villani 12, Acciarri 6, Morello 2, Knollema 19, Malesevic, Zuccarelli 1, Valoppi (L), Bukilic 20, Kacmaz 6, Tanase, Agrifoglio. Non entrate: Lapini (L), Colzi, Bertolino. All. Chiavegatti.

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO: Nardo 14, Kochurina 19, Brancher 2, Piovesan 23, Caruso 4, Straube 1, Tellone (L), Ortolani 8, Bracchi 7, Nicolini. Non entrate: Parini, Cecchetto (L), Meliffi. All. Bellano.

ARBITRI: Grossi, Cesare.

Durata set: 26', 29', 32', 28'; Tot: 115'.

MVP: Sofia Valoppi (Il Bisonte Firenze)

Spettatori: 691.

I RISULTATI-

Wash4green Monviso Volley-Eurotek Laica Uyba 3-1 (27-25, 25-16, 19-25, 25-14)

Reale Mutua Fenera Chieri ’76-Cbf Balducci Hr Macerata 3-0 (25-21, 25-22, 26-24) Giocata ieri

Bartoccini-Mc Restauri Perugia-Igor Gorgonzola Novara 3-2 (14-25, 25-20, 29-27, 20-25, 19-17)

Il Bisonte Firenze-Omag-Mt San Giovanni In M.No 3-1 (22-25, 25-23, 27-25, 25-21)

Honda Cuneo Granda Volley-Numia Vero Volley Milano 1-3 (23-25, 25-21, 15-25, 16-25)

Savino Del Bene Scandicci-Bergamo 3-0 (25-13, 32-30, 25-10) Giocata ieri

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano-Megabox Ond. Savio Vallefoglia 3-1 (19-25, 25-14, 25-23, 25-17)

LA CLASSIFICA-

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano 26 (9 – 0); Savino Del Bene Scandicci 22 (8 – 1); Numia Vero Volley Milano 19 (6 – 3); Reale Mutua Fenera Chieri ’76 17 (6 – 2); Igor Gorgonzola Novara 16 (5 – 3); Il Bisonte Firenze 13 (4 – 4); Honda Cuneo Granda Volley 11 (4 – 4); Cbf Balducci Hr Macerata 11 (3 – 5); Megabox Ond. Savio Vallefoglia 9 (3 – 5); Bartoccini-Mc Restauri Perugia 8 (3 – 5); Wash4green Monviso Volley 8 (3 – 6); Eurotek Laica Uyba 6 (2 – 6); Bergamo 5 (1 – 7); Omag-Mt San Giovanni In M.No 3 (1 – 7).

IL PROSSIMO TURNO- 12/11/2025 Ore 20.30

Eurotek Laica Uyba – Honda Cuneo Granda Volley

Omag-Mt San Giovanni In M.No – Wash4green Monviso Volley

Savino Del Bene Scandicci – Reale Mutua Fenera Chieri ’76 Ore 20.00

Bergamo – Bartoccini-Mc Restauri Perugia

Numia Vero Volley Milano – Il Bisonte Firenze Ore 20.00

Igor Gorgonzola Novara – Megabox Ond. Savio Vallefoglia

Cbf Balducci Hr Macerata – Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano