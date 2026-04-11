La Boy League 2026 la vince Trento

FANO (PESARO) -La 27ª edizione della Del Monte® Boy League , “Trofeo Enrico Bazan” se la porta a casa l'Itas Trentino. La quadra allenata da Andrea Marino in finale ha superato in rimonta la Vero Volley Monza, alzando così al cielo il trofeo per la terza volta nella sua storia dopo i successi del 2010 e 2019. Un nutrito numero di spettatori ha fatto da cornice alla giornata conclusiva della manifestazione, con i “piccoli” giganti dolomitici che, dopo avere perso il primo set (muro vincente di Keller per Monza) hanno saputo rialzarsi e imporsi nel secondo set, vinto 25-19. Il tie-break, decisivo, ha visto festeggiare i trentini, che hanno dato il via alle danze dopo l’errore al servizio di Monza.

Nella mattinata odierna, invece, spazio alle Finali 5°/6° Posto e 7°/8° Posto: a concludere la manifestazione in settima posizione è stata Sir Susa Scai Perugia, che ha superato 2 a 0 Consar Ravenna. Quinta piazza, invece, per Cucine Lube Civitanova, vittoriosa in due set ai danni di Allianz Milano, che ha concluso così la manifestazione in sesta posizione.

In mattinata si sono inoltre svolte le Semifinali, che hanno regalato a Itas Trentino e Vero Volley Monza la chance di giocarsi il trofeo più ambito: i dolomitici l’hanno spuntata al tie-break contro una Romeo Sorrento arcigna e combattiva, con il parziale decisivo che si è chiuso 15-12 in favore dei trentini. Sul campo di Fano, in contemporanea, Vero Volley Monza si è resa protagonista di una rimonta da applausi contro MA Acqua S.Bernardo Cuneo: i piemontesi, partiti meglio nel primo parziale, hanno subito il rientro dei brianzoli, che hanno poi vinto il secondo parziale con relativa facilità.

Nel primo pomeriggio, invece, protagoniste in campo MA Acqua S.Bernardo Cuneo e Romeo Sorrento, in campo per la Finale 3°/4° Posto: ad avere la meglio, dopo tre set, sono stati i campani, che hanno potuto così festeggiare davanti ad un buon numero di supporters al seguito

Hanno partecipato alle premiazioni, che hanno visto coinvolte la prima e la seconda classificata, Massimo Righi, Presidente Lega Pallavolo Serie A, Alberto Santorelli, Assessore Sport e Turismo del Comune di Fano, Fabio Luba, Presidente Coni Regione Marche, Domenico De Luca, Presidente del Comitato Regionale Fipav Marche e Luca Serfilippi, Sindaco di Fano.

Il roster della formazione vincitrice

Itas Trentino: 32 Davide Stenghel, 33 Gabriele Genuardi, 34 Luca Salvaterra, 36 Lorenzo Fazio, 37 Leonardo Di Marco (capitano), 38 Matteo Campanelli, 44 Davide Carlin, 46 Lorenzo Iaccheri, 49 Gabriele Di Nardo, 50 Francesco Delvai, 54 Alessandro Marcolongo, 57 Alessandro De Stefani, 60 Francesco Profumo, 69 Alessandro Nettuno. Allenatore: Andrea Marino. Vice allenatori: Alessandra Danese, Matteo Zingaro.

L'albo d'oro

1996 Las Daytona Modena

1997 Cassa di Risparmio Romagna

1998 Alpitour Traco Cuneo

1999 TNT Alpitour Cuneo

2000 Sisley Treviso

2001 Conad Forlì

2002 Esse-Ti Carilo Loreto

2003 Albero del Volley V3 Parma

2004 Lube Banca Marche Macerata

2005 Samia Schio

2006 Scuola di Pallavolo Anderlini Cimone Modena

2007 Lube Banca Marche Macerata

2008 Sisley Treviso

2009 Sisley Treviso

2010 Itas Diatec Trentino

2011 Sisley Treviso

2012 Volley Segrate 1978

2013 Cucine Lube Banca Marche Macerata

2014 Materdominivolley.it Castellana Grotte

2015 Kioene Padova

2016 CMC Romagna

2017 Evvai.com Progetto Azzurra Alessano

2018 Cucine Lube Civitanova

2019 Itas Trentino

2024 Gamma Chimica Brugherio

2025 Cucine Lube Civitanova

2026 Itas Trentino