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Per Federico Fagiani altro trionfo giapponese

Il tecnico laziale, che in terra nipponica ha vinto in passato scudetto e due Coppe dell'Imperatore, in qualità di assistant coach, ha contribuito alla promozione nel massimo campionato dell'Okkaido Yellow Stars
1 min
FagianiYellow Stars
Per Federico Fagiani altro trionfo giapponese

HOKKAIDO (GIAPPONE)-Federico Fagiani, tecnico italiano che ormai da anni trapiantato in Giappone, ha aggiunto un altra perla al suo curriculum già ricco di vittorie. Da secondo allenatore, sulla panchina dell' Hokkaido Yellow Stars guidata da Yuya Hamasaki, ha conquistato la promozione nella massima serie al termine di una bella cavalcata nel campionato di A2.

Federico Fagiani in passato, quando lavorava per i Jtekt Stings, ha già vinto il campionato di A1 e conquistato due edizioni della prestigiosa Coppa dell’Imperatore.

Le parole di Federico Fagiani

« Sono davvero molto felice del lavoro svolto dal club, dallo staff e dai giocatori tutti durante queste due stagioni in A2. C’era la volontà e un progetto di salire e finalmente lo abbiamo centrato. Ormai mi sento perfettamente calato nella realtà giapponese. Per me la prossima stagione sarà la ottava stagione in Giappone e posso dire che qui si lavora davvero bene  ».

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