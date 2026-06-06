Coppa Italia sitting: Pisa e Cedacri si giocano ancora il trofeo

VIGGIANO (POTENZA) - Le semifinali di Coppa Italia di sitting volley femminile, disputate al Palavejanum ‘P.Mennea di Viggiano, hanno decretato i nomi le due squadre che domani, alle 9.00 nello stesso impianto, si batteranno per conquistare il trofeo. Saranno Dream Volley Pisa e Cedacri GiocoPRVCCesena, le due formazioni più accreditate della vigilia.

Sarà, dunque, un grande classico del sitting volley tricolore l’atto finale della manifestazione di domenica 7 giugno. Come citato sopra, infatti, cinque delle ultime sei edizioni della Coppa Italia Femminile hanno visto opposte le toscane alle emiliano-romagnole, con le prime che hanno trionfato in tre confronti (2021, 2024, 2025) e le seconde nei restanti due (2022, 2023).

Tornando ai match di oggi, invece, le ragazze guidate da Eva Ceccatelli, dopo un evidente calo nel terzo set, hanno reagito e superato Chieri con il punteggio di 3-1 (25-15, 25-9, 22-25, 25-9), mentre la formazione di Fabio Marmiroli, dopo il mancato accesso alla Finale Scudetto di due settimane fa a Reggio Emilia, si è rifatta, ha inflitto un secco 3-1 (25-20, 25-20, 16-25, 25-11) a Nola e ha raggiunto le rivali della Dream Volley in finale.

In mattinata si è tenuto anche, presso il Museo Piazza Coperta, il convegno ‘Oltre le barriere – Sport e Inclusione’ durante il quale l’atleta azzurra Eva Ceccatelli, insieme al secondo allenatore della Nazionale femminile Massimo Beretta, ha incontrato le classi terze della scuola secondaria dell’Istituto Comprensivo ‘L. De Lorenzo’ di Viggiano e Montemurro.

Le parole di Eva Ceccatelli, allenatore Dream Volley Pisa

« Dopo la Finale Scudetto di Reggio Emilia ci siamo prese un po' di riposo e non era facile rientrare subito in campo a mille. Nel terzo set abbiamo sicuramente avuto un calo, ma l’importante era accedere in finale. Sono contenta per come abbiamo reagito nel quarto set e per come abbiamo chiuso l’incontro ».

Le parole di Fabio Marmiroli, allenatore Cedacri GiocoPRVCesena

« Alle Finali Scudetto di Reggio Emilia siamo state troppo brutte per essere vere. In queste due settimane abbiamo avuto tempo di parlare e sistemare qualche aspetto. Oggi abbiamo giocato molto bene, ho rivisto lo stesso gioco che abbiamo espresso in Champions e per questo sono molto contento. Le ragazze meritano questi traguardi per tutto l’impegno che mettono in ogni allenamento e competizione ».

I RISULTATI DELLE SEMIFINALI

Semifinale 1: Dream Volley Pisa-Diasorin Fenera Chieri 3-1 (25-15, 25-9, 22-25, 25-9)

Semifinale 2: I Santi Ortopedie Nola-Cedacri GiocoPRVCCesena 1-3 (20-25, 20-25, 25-16, 11-25)

LE FINALI DI DOMANI, 07/06

Finale 3°-4° posto, ore 8.30: Diasorin Fenera Chieri- I Santi Ortopedie Nola

Finale 1°-2° posto, ore 9: Dream Volley Pisa- Cedacri GiocoPRVCCesena

I roster delle squadre partecipanti

DREAM VOLLEY PISA

Giulia Bellandi, Michela Masini, Silvia Giuseppina Macchiarulo, Raffaela Battaglia, Eva Ceccatelli, Olga Mastroianni, Sara Cirelli, Flavia Barigelli, Giulia Aringhieri, Elisa Spediacci, Giulia Benotto, Carla Ninu. All. Eva Ceccatelli.

DIASORIN FENERA CHIERI

Michela Guarnieri, Giulia Zatta, Marly Denise Aguila Claros, Laura Gaiotti, Manuela Musso, Alessia Moretto, Sabina Fornetti, Chiara Burzio, Giulia Nicotera, Claudia Zatta, Irina Benedetto. All. Irina Benedetto.

I SANTI ORTOPEDIE NOLA

Rita Mautone Elia, Elisida Angelillo, Anna Pericolo, Alessandra Moggio, Annamaria Minichino, Matilde D’Angelo, Annalisa Tramparulo, Chiara Toscano. All. Guido Pasciari.

CEDACRI GIOCOPRVCCESENA

Maria Agostino, Elena Izzo, Eleonora Colla, Roberta Pedrelli, Diletta Del Prete, Marta Alleluia, Silvia Montuori, Anna Ceccon, Teresa Oddi, Sara Calonaci, Asia Sarzi Amadè, Sara Caroli, Sara Desini. All. Fabio Marmiroli.

ALBO D’ORO

2025 Dream Volley Pisa

2024 Dream Volley Pisa

2023 Cedacri GiocoParma VCCesena

2022 Cedacri GiocoParma VCCesena

2021 Dream Volley Pisa

2020 Edizione non disputata

2019 Dream Volley Pisa